  Monsi
    21 enero 2026
      Tatuajes politizados
    Torreón suma un nuevo caso de presunta agresión policial. La Fiscalía General de Coahuila investiga el caso de Christian Hernán, quien murió tras haber sido ingresado a las celdas del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón.

    Christian, además de presentar golpes en el cuerpo, tenía una lesión contusa en la parte posterior de la cabeza.

    Ayer, el fiscal Federico Fernández deslindó a los elementos de la Policía de Torreón, cuya actuación –dijo– no está relacionada con el fallecimiento del joven. Por su parte, el alcalde Román Alberto Cepeda señaló que las autoridades municipales colaboran en el esclarecimiento del caso y advirtió que “si hay responsables, (caerá) todo el peso de la ley”. Pese a ello, condenó que el caso se haya politizado.

