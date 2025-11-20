Detienen a hombre que intentaba robar taller mecánico en La Herradura; empleado frustra atraco

/ 20 noviembre 2025
    Detienen a hombre que intentaba robar taller mecánico en La Herradura; empleado frustra atraco
    Las herramientas sustraídas fueron recuperadas y devueltas a sus propietarios tras la intervención policiaca. FOTO: MARTÍN ROJAS

La rápida denuncia de un empleado y la intervención de la Policía Municipal evitaron el robo y permitieron su detención

Un hombre fue arrestado por elementos de la Policía Municipal de Saltillo luego de intentar robar herramientas de un taller mecánico ubicado en las inmediaciones de la colonia La Herradura.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas, cuando el sujeto, señalado como presunto responsable, ingresó al establecimiento por la parte trasera, donde rompió una pared utilizando un mazo. Posteriormente, tomó diversas herramientas que guardó en una mochila.

El muro dañado, por donde el sujeto ingresó al taller, presentaba un boquete provocado con un mazo.
El muro dañado, por donde el sujeto ingresó al taller, presentaba un boquete provocado con un mazo. FOTO: MARTÍN ROJAS

Sin embargo, su intento de fuga fue frustrado por un empleado que llegaba al lugar y lo observó actuando de manera sospechosa, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades a través de grupos de seguridad en WhatsApp.

Al sitio arribaron oficiales de la Policía Preventiva y de la Unidad de Investigación y Fuerza (UNIF), quienes implementaron un operativo que permitió la localización y detención del individuo en un arroyo cercano. Las herramientas fueron recuperadas y devueltas a los propietarios del taller, quienes agradecieron la rápida respuesta de las autoridades.

El presunto responsable fue detenido por elementos de la Policía Municipal en un arroyo cercano al taller.
El presunto responsable fue detenido por elementos de la Policía Municipal en un arroyo cercano al taller. FOTO: MARTÍN ROJAS

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde deberá responder por los daños ocasionados a la propiedad y el intento de robo.

