Descartan rickettsia en menor del plantel Loma Linda; Salud Coahuila vigila en la Región Sureste

Raymundo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, aclaró que la menor no cumple con la definición operacional de la enfermedad al no encontrarse evidencia de picadura en su cuerpo.

La Secretaría de Salud de Coahuila descartó de manera preliminar la presencia de rickettsia en la estudiante de la escuela primaria en la colonia Loma Linda, tras realizar la evaluación epidemiológica correspondiente.

“Afortunadamente, la niña está estable. La niña está asintomática, no está confirmado el diagnóstico... un diagnóstico se confirma si el paciente reúne con la definición operacional, la definición operacional es encontrar la picadura”, explicó el funcionario estatal.

Zamarripa detalló que el vector fue detectado en las prendas de vestir de la estudiante, razón por la cual se descartó de inicio la infección, aunque se mantiene un seguimiento preventivo diario con los padres de familia.

“Estaba una garrapata en las prendas, sí, entonces se descarta desde ahí porque no reúne la definición operacional. Nosotros como quiera nos damos a la tarea por parte de epidemiología de dar un seguimiento”, señaló el médico.

Asimismo, indicó que se le otorgó a la menor una cita abierta en el área de urgencias del Hospital Materno Infantil ante la posibilidad de que aparezca algún síntoma dentro del periodo de observación.

El jefe jurisdiccional explicó que los síntomas tras la picadura suelen manifestarse rápidamente, siendo la cefalea el primer signo de alerta en la mayoría de los casos reportados.

“La picadura empieza a hacer efecto 24 horas, casi siempre empieza con un dolor de cabeza, que dentro de los porcentajes es el síntoma primero que se presenta... y la erupción cutánea es el sexto síntoma”, puntualizó.

Respecto al origen del vector en el plantel escolar, el médico atribuyó la presencia de garrapatas a la convivencia con animales en situación de calle que buscan alimento y resguardo en las inmediaciones.