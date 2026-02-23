Desciende puente a exceso de velocidad, vuelca y cae sobre auto, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 23 febrero 2026
    Desciende puente a exceso de velocidad, vuelca y cae sobre auto, en Saltillo
    El vehículo terminó volcado tras descender el puente sobre Eulalio Gutiérrez. ULISES MARTÍNEZ

La conductora, de 29 años, resultó con diversos golpes tras el accidente y fue trasladada en ambulancia a un hospital privado al norte de la ciudad

Tras llevarse el susto de su vida, además de presentar varios golpes, una mujer fue trasladada a las instalaciones de un hospital privado al norte de la ciudad tras volcarse y caer encima de un auto en Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo.

Se trata de Valeria ¨N¨, de 29 años, quien transitaba sobre Jesús Valdés Sánchez con dirección a Malasia, pero al bajar el puente que atraviesa Eulalio Gutiérrez perdió el control debido al exceso de velocidad.

TE PUEDE INTERESAR: ¡A segundos de la tragedia! Rescatan a sexagenaria al borde de un barranco en Arteaga

$!La aseguradora acudió al sitio para hacerse cargo de los daños materiales y gastos médicos.
La aseguradora acudió al sitio para hacerse cargo de los daños materiales y gastos médicos. ULISES MARTÍNEZ

Fue desde el descenso de la parte alta que perdió el control del vehículo Volkswagen Jetta Clásico, el cual salió desde la parte alta de la superficie de rodamiento hacia la zona de la vía lateral.

Volcó y cayó encima de un automóvil Renault, el cual estaba estacionado, pues es propiedad de un maestro de la escuela que se ubica en la zona, siendo personal de la Secretaría de Salud quienes se encargaron de atender a la joven.

$!Paramédicos trasladaron a la conductora a un hospital privado al norte de la ciudad.
Paramédicos trasladaron a la conductora a un hospital privado al norte de la ciudad. ULISES MARTÍNEZ

Tras auxiliarla a salir del vehículo, fue llevada en ambulancia a las instalaciones de un hospital al norte de la ciudad para su atención médica correspondiente.

La aseguradora del auto también llegó al lugar y será esta quien se encargue de los daños que se ocasionaron, así como de los gastos médicos que se desprendan del accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Ejército: Temor a ser descubiertos

Ejército: Temor a ser descubiertos
true

México y los riesgos después de la muerte de ‘El Mencho’
true

POLITICÓN: Descabezan cártel en Jalisco... pero no pueden garantizar la seguridad ciudadana; Coahuila responde con blindaje
Federico Fernández Montañez, Fiscal General del Estado, informó sobre el despliegue de 10 mil elementos para reforzar la seguridad en Coahuila.

Blindan Coahuila con 10 mil efectivos tras operativos federales y tensiones nacionales
Las afectaciones persisten tras el caos del domingo, cuando el Ejército mexicano, en una operación en la que recibió inteligencia de Estados Unidos, abatió a un narcotraficante en México.

Vuelos de EU y Canadá siguen cancelados a Puerto Vallarta tras muerte del ‘Mencho’
El llamado permitirá a Austin Rojas entrenar bajo la metodología de Santos Laguna.

El saltillense Austin Rojas es llamado a visorías de Santos Laguna Sub-13
Japón fue uno de los primeros países en negociar para reducir los aranceles a sus exportaciones de automóviles y acero a cambio de una inversión de 550.000 millones de dólares.

Hicieron tratos con Trump para acordar aranceles más bajos. Ahora están atrapados
El uso de drones comerciales, como el DJI Mavic 3 Pro, se ha popularizado entre los grupos armados en Colombia por su rapidez y capacidad de carga.

El ejército colombiano enfrenta una nueva amenaza letal: drones baratos modificados