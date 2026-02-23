Desciende puente a exceso de velocidad, vuelca y cae sobre auto, en Saltillo

Tras llevarse el susto de su vida, además de presentar varios golpes, una mujer fue trasladada a las instalaciones de un hospital privado al norte de la ciudad tras volcarse y caer encima de un auto en Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo. Se trata de Valeria ¨N¨, de 29 años, quien transitaba sobre Jesús Valdés Sánchez con dirección a Malasia, pero al bajar el puente que atraviesa Eulalio Gutiérrez perdió el control debido al exceso de velocidad. TE PUEDE INTERESAR: ¡A segundos de la tragedia! Rescatan a sexagenaria al borde de un barranco en Arteaga

Fue desde el descenso de la parte alta que perdió el control del vehículo Volkswagen Jetta Clásico, el cual salió desde la parte alta de la superficie de rodamiento hacia la zona de la vía lateral. Volcó y cayó encima de un automóvil Renault, el cual estaba estacionado, pues es propiedad de un maestro de la escuela que se ubica en la zona, siendo personal de la Secretaría de Salud quienes se encargaron de atender a la joven.

Tras auxiliarla a salir del vehículo, fue llevada en ambulancia a las instalaciones de un hospital al norte de la ciudad para su atención médica correspondiente. La aseguradora del auto también llegó al lugar y será esta quien se encargue de los daños que se ocasionaron, así como de los gastos médicos que se desprendan del accidente.