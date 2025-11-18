Desfile revolucionario generará cierre vial en Saltillo este jueves; tome vías alternas

Saltillo
/ 18 noviembre 2025
    Desfile revolucionario generará cierre vial en Saltillo este jueves; tome vías alternas
    Por el desfile, un tramo del bulevar Venustiano Carranza será cerrado a la circulación. FOTO: OMAR SAUCEDO

Este jueves se llevará a cabo el desfile por el aniversario 115 de la Revolución Mexicana

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció el cierre temporal de un tramo del bulevar Venustiano Carranza para permitir el desarrollo del tradicional desfile conmemorativo que se llevará a cabo este jueves, con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, la restricción vial comenzará a partir de las 5:00 de la mañana y abarcará el tramo comprendido entre el Periférico Luis Echeverría y el bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos de circulación.

TE PUEDE INTERESAR: Reitera Alcalde de Saltillo apoyo a la educación en todos los niveles

Asimismo, las intersecciones que conectan con esta vía también permanecerán cerradas mientras se realiza el evento, el cual arrancará a las 10:00 horas.

La funcionaria exhortó a la ciudadanía a salir con anticipación y considerar rutas alternas para evitar contratiempos durante el traslado.

$!Se recomienda a la población tomar vías alternas a V. Carranza en el tramo mencionado.
Se recomienda a la población tomar vías alternas a V. Carranza en el tramo mencionado. FOTO: CORTESÍA

Entre las opciones recomendadas para circular de sur a norte se encuentran la calle Hidalgo y la calle Candela, mientras que de norte a sur pueden utilizarse las calles Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada.

Banda Alemán señaló que la vialidad será reabierta aproximadamente al mediodía, una vez que haya concluido la ceremonia cívica y el paso de los contingentes. Invitó además a la población a mantener la paciencia y contribuir a que el operativo vial transcurra de manera ordenada y segura para todos los asistentes.

Temas


Revolución Mexicana
Desfiles

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Transportistas acusaron que la situación ha disparado los tiempos de espera para cruzar en la frontera Piedras Negras-Eagle Pass.

Alertan por ‘huachicol hormiga’ en frontera de Coahuila con Estados Unidos

Las lesiones visibles en manos, como manchas o erupciones cutáneas, forman parte de las manifestaciones que pueden presentarse durante el avance de esta infección.

Coahuila, séptimo lugar nacional en sífilis con 1,004 casos durante 2025
Registros nacionales muestran un incremento de desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años entre 2022 y 2024, reflejando mayores riesgos para la primera infancia en varias entidades del país.

Coahuila registró 12 desapariciones de niñas y niños de 0 a 5 años en 2024
true

Se puede decir ... Que la popularidad de Claudia sigue ‘alta’
Esteban Villegas y la inseguridad

Esteban Villegas y la inseguridad
true

Alista Samuel un florero naranja como candidato a la gubernatura de NL

true

Se puede decir... Que México al ‘garete’
Un niño monta en bicicleta por una calle dañada en el campamento de Al-Shati en la ciudad de Gaza.

¿Puede Donald Trump llevar la paz a Gaza?