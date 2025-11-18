Desfile revolucionario generará cierre vial en Saltillo este jueves; tome vías alternas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Este jueves se llevará a cabo el desfile por el aniversario 115 de la Revolución Mexicana
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció el cierre temporal de un tramo del bulevar Venustiano Carranza para permitir el desarrollo del tradicional desfile conmemorativo que se llevará a cabo este jueves, con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.
De acuerdo con Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, la restricción vial comenzará a partir de las 5:00 de la mañana y abarcará el tramo comprendido entre el Periférico Luis Echeverría y el bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos de circulación.
TE PUEDE INTERESAR: Reitera Alcalde de Saltillo apoyo a la educación en todos los niveles
Asimismo, las intersecciones que conectan con esta vía también permanecerán cerradas mientras se realiza el evento, el cual arrancará a las 10:00 horas.
La funcionaria exhortó a la ciudadanía a salir con anticipación y considerar rutas alternas para evitar contratiempos durante el traslado.
Entre las opciones recomendadas para circular de sur a norte se encuentran la calle Hidalgo y la calle Candela, mientras que de norte a sur pueden utilizarse las calles Cuatro Ciénegas y Sierra Mojada.
Banda Alemán señaló que la vialidad será reabierta aproximadamente al mediodía, una vez que haya concluido la ceremonia cívica y el paso de los contingentes. Invitó además a la población a mantener la paciencia y contribuir a que el operativo vial transcurra de manera ordenada y segura para todos los asistentes.