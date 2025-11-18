Desfile revolucionario generará cierre vial en Saltillo este jueves; tome vías alternas

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció el cierre temporal de un tramo del bulevar Venustiano Carranza para permitir el desarrollo del tradicional desfile conmemorativo que se llevará a cabo este jueves, con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, la restricción vial comenzará a partir de las 5:00 de la mañana y abarcará el tramo comprendido entre el Periférico Luis Echeverría y el bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos de circulación.

TE PUEDE INTERESAR: Reitera Alcalde de Saltillo apoyo a la educación en todos los niveles

Asimismo, las intersecciones que conectan con esta vía también permanecerán cerradas mientras se realiza el evento, el cual arrancará a las 10:00 horas.

La funcionaria exhortó a la ciudadanía a salir con anticipación y considerar rutas alternas para evitar contratiempos durante el traslado.