Retiran 27 tragamonedas en Los Cabos; autoridades las vinculan con narcomenudeo

LOS CABOS, BCS.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, aseguró 27 máquinas tragamonedas en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur, durante operativos de inspección y vigilancia realizados con apoyo de la Policía Estatal.

De acuerdo con la información difundida, los aparatos se encontraban sobre la banqueta, a un costado de dos comercios ubicados en inmediaciones de las colonias El Arenal y Caribe, lo que motivó el despliegue para su retiro y aseguramiento.

La autoridad naval señaló que el objetivo de estas acciones es disminuir actos ilícitos, al sostener que este tipo de puntos se utilizan para el reclutamiento de la delincuencia organizada, así como para la venta y consumo de drogas.

La Marina indicó que el despliegue fue realizado por personal del Sector Naval de Cabo San Lucas, como parte de operativos interinstitucionales y acciones navales orientadas al mantenimiento del Estado de derecho.

Tras el aseguramiento, las máquinas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para la integración de las carpetas de investigación correspondientes, conforme al reporte oficial.

En el marco del procedimiento, las autoridades no informaron de personas detenidas ni detallaron si el aseguramiento derivará en sanciones administrativas por permisos o licencias, más allá de la puesta a disposición para las indagatorias.

El operativo se suma a acciones reportadas en distintas entidades contra equipos de juego instalados sin autorización y señalados por autoridades como posibles fuentes de recursos y control territorial en zonas comerciales. Con información de Milenio