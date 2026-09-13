Despliegan 37 pipas este domingo ante falta de agua; afirman recuperación en algunos sectores de Saltillo

El Ayuntamiento de Saltillo informó que este domingo mantiene un operativo con 37 pipas para abastecer de agua a colonias donde persisten problemas en el suministro, y aseguró que en algunos sectores del sur y centro de la ciudad ya se observan avances en la recuperación del servicio. De acuerdo con el Ayuntamiento, 17 de las unidades utilizadas fueron rentadas por el Municipio, tres pertenecen a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y otras 17 son operadas por Aguas de Saltillo (Agsal).

La administración municipal señaló que el dispositivo cuenta con unidades de diferentes capacidades, entre ellas un tráiler cisterna con capacidad de hasta 50 metros cúbicos, equivalentes a 50 mil litros de agua, que, según indicó, permite reforzar el abastecimiento en los sectores con mayor demanda. Entre las colonias que el Municipio reportó como atendidas este domingo se encuentran Valle de San Antonio, Josefa Ortiz, Balcones, Saltillo 2000, Portal de Agaves, Ignacio Allende, Independencia, Rincón de Guadalupe, Puerto de la Virgen, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Obrera.

El Ayuntamiento afirmó también que el suministro ha comenzado a mostrar recuperación en algunos sectores del sur y centro de Saltillo. Entre las colonias donde aseguró haber registrado avances mencionó Bellavista, La Madrid, Chapultepec, 26 de Marzo y Buenos Aires. Las afectaciones se presentaron luego de interrupciones en el suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que, de acuerdo con información difundida previamente por autoridades municipales y Aguas de Saltillo, repercutieron en la operación de infraestructura utilizada para el abasto de agua.

El Gobierno Municipal indicó que el operativo continuará activo y que las pipas serán distribuidas conforme a las necesidades que, según la propia administración, se vayan detectando en los distintos sectores. Las personas que aún presenten problemas de abastecimiento pueden solicitar, de acuerdo con el Municipio, una pipa gratuita mediante el 073 o al número 844 438 0199.