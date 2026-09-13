Despliegan 37 pipas este domingo ante falta de agua; afirman recuperación en algunos sectores de Saltillo

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    Despliegan 37 pipas este domingo ante falta de agua; afirman recuperación en algunos sectores de Saltillo
    El dispositivo cuenta con un tráiler cisterna con capacidad para transportar hasta 50 mil litros de agua. CORTESÍA

El Municipio aseguró que 17 unidades fueron rentadas, tres pertenecen a Medio Ambiente y otras 17 son operadas por Agsal; el dispositivo incluye una cisterna con capacidad de 50 mil litros

El Ayuntamiento de Saltillo informó que este domingo mantiene un operativo con 37 pipas para abastecer de agua a colonias donde persisten problemas en el suministro, y aseguró que en algunos sectores del sur y centro de la ciudad ya se observan avances en la recuperación del servicio.

De acuerdo con el Ayuntamiento, 17 de las unidades utilizadas fueron rentadas por el Municipio, tres pertenecen a la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y otras 17 son operadas por Aguas de Saltillo (Agsal).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/llegan-pipas-gratis-a-colonias-de-saltillo-afectadas-por-falta-de-agua-HA23455992

La administración municipal señaló que el dispositivo cuenta con unidades de diferentes capacidades, entre ellas un tráiler cisterna con capacidad de hasta 50 metros cúbicos, equivalentes a 50 mil litros de agua, que, según indicó, permite reforzar el abastecimiento en los sectores con mayor demanda.

Entre las colonias que el Municipio reportó como atendidas este domingo se encuentran Valle de San Antonio, Josefa Ortiz, Balcones, Saltillo 2000, Portal de Agaves, Ignacio Allende, Independencia, Rincón de Guadalupe, Puerto de la Virgen, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Obrera.

$!Las unidades llevan agua directamente a los sectores donde persisten problemas de abasto mientras, según el Municipio, avanza la recuperación del servicio.
Las unidades llevan agua directamente a los sectores donde persisten problemas de abasto mientras, según el Municipio, avanza la recuperación del servicio. CORTESÍA

El Ayuntamiento afirmó también que el suministro ha comenzado a mostrar recuperación en algunos sectores del sur y centro de Saltillo. Entre las colonias donde aseguró haber registrado avances mencionó Bellavista, La Madrid, Chapultepec, 26 de Marzo y Buenos Aires.

Las afectaciones se presentaron luego de interrupciones en el suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que, de acuerdo con información difundida previamente por autoridades municipales y Aguas de Saltillo, repercutieron en la operación de infraestructura utilizada para el abasto de agua.

$!El operativo de abastecimiento se mantiene este domingo con 37 pipas distribuidas en las colonias que presentan afectaciones en el suministro de agua.
El operativo de abastecimiento se mantiene este domingo con 37 pipas distribuidas en las colonias que presentan afectaciones en el suministro de agua. CORTESÍA

El Gobierno Municipal indicó que el operativo continuará activo y que las pipas serán distribuidas conforme a las necesidades que, según la propia administración, se vayan detectando en los distintos sectores.

Las personas que aún presenten problemas de abastecimiento pueden solicitar, de acuerdo con el Municipio, una pipa gratuita mediante el 073 o al número 844 438 0199.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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