Destaca Comisión de Seguridad del Cabildo baja en la deserción policial en Saltillo

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Saltillo
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    Destaca Comisión de Seguridad del Cabildo baja en la deserción policial en Saltillo
    La Policía de Saltillo destaca como una de las más efectivas a nivel nacional. CORTESÍA

Mejores condiciones de sueldo y gozar del crédito del Infonavit han contribuido a reducir las bajas a menos de la mitad respecto a años anteriores

La Policía Municipal de Saltillo registrará este año un balance positivo en su estado de fuerza gracias a una notable disminución en la tasa de deserción de sus elementos, informó Eduardo Medrano, regidor e integrante de la Comisión de Seguridad en el Cabildo.

El funcionario atribuyó esta retención a las mejoras continuas en el equipamiento, los salarios y el otorgamiento de prestaciones como el crédito Infonavit para los efectivos.

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“Este año a diferencia de años anteriores ha habido muy poca deserción por parte de la Policía, van alrededor de 40 y tantos elementos que han sido baja cuando en años anteriores hemos superado los 100 elementos”, detalló Medrano.

Explicó que ofrecer mejores condiciones laborales es clave para consolidar a la corporación como una de las más eficientes del País. “Si queremos tener una de las mejores o la mejor Policía de México, pues los policías tienen que tener las mejores prestaciones”, enfatizó el regidor priista.

Respecto a la partida presupuestal para el siguiente ejercicio fiscal, indicó que esta mantendrá la prioridad en materia de seguridad, contemplando un ajuste inflacionario sobre los mil 100 millones de pesos ejercidos este año.

El recurso permitirá seguir financiando la compra de armamento, unidades, uniformes y la capacitación de los cadetes egresados de la academia municipal. Asimismo, Medrano destacó que los indicadores de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI posicionan nuevamente a Saltillo entre las capitales más seguras del País.

Finalmente, resaltó que la presencia policial y la coordinación con los comités ciudadanos vía WhatsApp han permitido reducir el delito de robo a casa habitación en aproximadamente un 46 por ciento.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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