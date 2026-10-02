Destaca Javier Díaz participación ciudadana en acciones del Gobierno de Saltillo

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Saltillo
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    Destaca Javier Díaz participación ciudadana en acciones del Gobierno de Saltillo
    Un total de 628 saltillenses participan en los comités ciudadanos, dando seguimiento a obras y programas municipales. CORTESÍA

El Municipio busca involucrar a la ciudadanía en la supervisión de obras y programas, así como en las decisiones sobre inversión pública

Al presidir la tercera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal, el alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de fortalecer la participación de la ciudadanía en las obras, programas y decisiones que impulsa el Gobierno Municipal de Saltillo.

El edil señaló que la administración municipal busca involucrar cada vez más a las y los ciudadanos, tanto en la supervisión de las acciones como en la definición de las necesidades de inversión en los distintos sectores de la ciudad.

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“Cada vez tratamos de involucrar más a las y los ciudadanos, que sean testigos de las obras y programas que se implementan, que se involucren en las decisiones y que participen para ver dónde se debe invertir”, dijo.

Durante la sesión, con la presencia de Roberto Cabello Elizondo, presidente del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal, la contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, presentó el informe de actividades de la dependencia.

Informó que actualmente existen 93 comités ciudadanos Pro Obra, Pro Plaza y de Participación Ciudadana, integrados por 628 saltillenses, quienes dan seguimiento a obras, acciones y programas municipales.

Asimismo, recordó que durante este año el programa de presupuesto participativo Participa Saltillo registró un incremento de 37 por ciento en los proyectos postulados y de 45 por ciento en la votación ciudadana, en comparación con el ejercicio anterior.

$!Participa Saltillo registró 37% más proyectos postulados durante este año, puntualizó Javier Díaz.
Participa Saltillo registró 37% más proyectos postulados durante este año, puntualizó Javier Díaz. CORTESÍA

AVANCES FINANCIERO Y CATASTRALES

Como parte de la sesión, la tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, presentó la información financiera correspondiente al segundo trimestre de 2026, relacionada con los ingresos y egresos del Gobierno Municipal.

También expuso los avances del programa e-Catastro, que contempla herramientas como el portal catastral, firma electrónica avanzada, códigos QR e identificadores electrónicos, notificaciones electrónicas, usuarios avanzados, token electrónico para notarios y la presentación electrónica de actos jurídicos.

Por su parte, Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en Saltillo, presentó los programas implementados para promover la actividad deportiva en colonias, barrios y ejidos.

Explicó que actualmente se atienden 40 plazas y espacios públicos mediante activadores físicos, además de que se han realizado eventos deportivos de carácter nacional e internacional, entre ellos la reciente final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco.

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Puentes Montes también informó sobre los trabajos que se desarrollan en los 20 espacios rehabilitados mediante el programa Activa tu Parque, como parte de las acciones para impulsar el uso de espacios públicos y la actividad física.

En la sesión estuvieron presentes la síndica Marimar Arroyo Peart; Ricardo Valdés Cabello, contralor ciudadano; Luis Fernando López Alvarado, titular de la Contraloría Ciudadana, así como las y los integrantes del Consejo Ciudadano de Contraloría Municipal.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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