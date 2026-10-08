Destroza taxista su auto tras chocar contra camión en la carretera 57

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Saltillo
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    Destroza taxista su auto tras chocar contra camión en la carretera 57
    El Chevrolet Aveo de la línea Taxis Unidos de la Sierra quedó con severos daños en la parte frontal luego del impacto contra la plataforma de un camión. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor fue valorado por paramédicos de Protección Civil, pero no requirió traslado a una clínica; la Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente

Un taxista destruyó el automóvil que manejaba luego de chocarlo por alcance contra un camión que circulaba por la carretera federal 57, a la altura de Carbonera, en Arteaga.

El accidente ocurrió cerca de las 21:30 horas, en el kilómetro 235, hasta donde se trasladaron autoridades municipales de Arteaga para tomar conocimiento de lo ocurrido. El vehículo señalado como presunto responsable fue un Chevrolet Aveo que forma parte de la línea de Taxis Unidos de la Sierra.

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De acuerdo con los primeros reportes, el taxi circulaba de sur a norte y, al no guardar la distancia de seguridad, a la altura de la gasolinera conocida como Bella Unión, terminó impactándose por alcance contra la plataforma de un camión que también se encontraba en movimiento. Debido al fuerte impacto, el automóvil quedó con daños considerables en la parte frontal.

$!El taxi circulaba de sur a norte cuando, presuntamente por no guardar la distancia de seguridad, se impactó contra la parte posterior del camión.
El taxi circulaba de sur a norte cuando, presuntamente por no guardar la distancia de seguridad, se impactó contra la parte posterior del camión. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al lugar también acudió una ambulancia de Protección Civil para valorar al conductor del automóvil. Tras recibir la atención de los paramédicos, se determinó que no era necesario trasladarlo a una clínica, por lo que permaneció en el sitio mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Del percance se hizo cargo la Guardia Nacional, cuyos elementos realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente consignarían el caso ante la Agencia del Ministerio Público para determinar las responsabilidades derivadas del accidente.

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