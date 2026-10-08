Destroza taxista su auto tras chocar contra camión en la carretera 57

Un taxista destruyó el automóvil que manejaba luego de chocarlo por alcance contra un camión que circulaba por la carretera federal 57, a la altura de Carbonera, en Arteaga. El accidente ocurrió cerca de las 21:30 horas, en el kilómetro 235, hasta donde se trasladaron autoridades municipales de Arteaga para tomar conocimiento de lo ocurrido. El vehículo señalado como presunto responsable fue un Chevrolet Aveo que forma parte de la línea de Taxis Unidos de la Sierra.

De acuerdo con los primeros reportes, el taxi circulaba de sur a norte y, al no guardar la distancia de seguridad, a la altura de la gasolinera conocida como Bella Unión, terminó impactándose por alcance contra la plataforma de un camión que también se encontraba en movimiento. Debido al fuerte impacto, el automóvil quedó con daños considerables en la parte frontal.