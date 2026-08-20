Detienen a dos sospechosos intentando abrir carros en la Zona Centro de Saltillo

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    Detienen a dos sospechosos intentando abrir carros en la Zona Centro de Saltillo
    Vecinos alertaron sobre dos jóvenes que merodeaban entre los automóviles y presuntamente intentaban abrir al menos dos unidades. MARTÍN ROJAS

El reporte ocurrió poco antes de las 2:00 horas en la calle Francisco Javier Mina

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres señalados por vecinos de la Zona Centro como sospechosos de intentar abrir varios vehículos estacionados durante la madrugada.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 2:00 horas sobre la calle Francisco Javier Mina, entre Victoria y Manuel Acuña, donde habitantes del sector alertaron a los grupos de seguridad sobre la presencia de dos jóvenes que merodeaban entre los automóviles y que, presuntamente, intentaban abrir al menos un par de ellos.

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De acuerdo con los vecinos, durante las últimas semanas se han registrado robos en calles como Manuel Acuña y Ramos Arizpe, donde los responsables habrían ocasionado daños en cerraduras y cristales para ingresar a los vehículos y apoderarse de objetos de valor.

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Tras recibir el reporte, elementos municipales se movilizaron hasta el sector y localizaron a los sospechosos cuando presuntamente intentaban escapar por la calle Ignacio Allende.

$!Habitantes del sector señalaron que en las últimas semanas se han registrado robos de vehículos y pertenencias en calles cercanas.
Habitantes del sector señalaron que en las últimas semanas se han registrado robos de vehículos y pertenencias en calles cercanas. MARTÍN ROJAS

Durante una revisión, los oficiales localizaron entre sus pertenencias diversas herramientas que podrían haber sido utilizadas para forzar las cerraduras de los automóviles, por lo que ambos fueron detenidos y trasladados a las celdas municipales.

Finalmente, los dos hombres quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras se espera que los propietarios de los vehículos afectados presenten las denuncias necesarias para determinar si existe alguna relación de los detenidos con los hechos reportados.

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