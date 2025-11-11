Detienen a dos sujetos en Saltillo por robo; monitoreo del C2 fue clave (VIDEO)
La Comisaría de Seguridad detectó un robo en la Zona Centro de la ciudad gracias al monitoreo de cámaras
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró la detención de dos hombres presuntamente implicados en un robo ocurrido en la Zona Centro de Saltillo, gracias al monitoreo permanente de las cámaras de vigilancia del Centro de Control y Comando (C2).
El incidente ocurrió en el cruce de las calles Lerdo y Acuña, donde monitoristas del C2 detectaron a un hombre que se aproximó a su víctima de manera sospechosa.
A través de las cámaras se observa cómo el sujeto se coloca a su lado, analiza brevemente el entorno y, segundos después, le arrebata el teléfono celular. Tras cometer el robo, el individuo corre unos metros hasta abordar una motocicleta en la que ya lo esperaba un cómplice.
De inmediato, desde la sala de monitoreo se solicitó apoyo a los elementos de la Policía Municipal del sector. Gracias a la rápida reacción de los oficiales, ambos sospechosos fueron ubicados en calles cercanas al punto del incidente, logrando su detención pocos minutos después.
Los detenidos fueron identificados como Luis Felipe “N” y Alexis Rolando “N”. Durante la inspección, los agentes municipales también aseguraron la motocicleta utilizada para huir, la cual contaba con reporte de robo, por lo que fue resguardada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.
Tanto los implicados como el vehículo quedaron bajo custodia para el desarrollo de la investigación y la integración de la carpeta correspondiente. Las autoridades reiteraron que el monitoreo urbano es una herramienta clave en la prevención y atención de delitos, al permitir respuestas rápidas y coordinadas.
El personal del Centro de Control y Comando C2 mantiene vigilancia las 24 horas del día en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y apoyar el trabajo operativo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.