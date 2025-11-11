Detienen a dos sujetos en Saltillo por robo; monitoreo del C2 fue clave (VIDEO)

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró la detención de dos hombres presuntamente implicados en un robo ocurrido en la Zona Centro de Saltillo, gracias al monitoreo permanente de las cámaras de vigilancia del Centro de Control y Comando (C2).

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Lerdo y Acuña, donde monitoristas del C2 detectaron a un hombre que se aproximó a su víctima de manera sospechosa.

A través de las cámaras se observa cómo el sujeto se coloca a su lado, analiza brevemente el entorno y, segundos después, le arrebata el teléfono celular. Tras cometer el robo, el individuo corre unos metros hasta abordar una motocicleta en la que ya lo esperaba un cómplice.