Detienen a dos sujetos en Saltillo por robo; monitoreo del C2 fue clave (VIDEO)

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Detienen a dos sujetos en Saltillo por robo; monitoreo del C2 fue clave (VIDEO)
    El incidente ocurrió en el cruce de las calles Lerdo y Acuña, cuando un hombre se acercó en actitud sospechosa a su víctima y le arrebató el celular. FOTO: CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad detectó un robo en la Zona Centro de la ciudad gracias al monitoreo de cámaras

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana logró la detención de dos hombres presuntamente implicados en un robo ocurrido en la Zona Centro de Saltillo, gracias al monitoreo permanente de las cámaras de vigilancia del Centro de Control y Comando (C2).

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Lerdo y Acuña, donde monitoristas del C2 detectaron a un hombre que se aproximó a su víctima de manera sospechosa.

TE PUEDE INTERESAR: Choques en cadena dejan caos vial en el Ramos Arizpe; cinco vehículos involucrados

A través de las cámaras se observa cómo el sujeto se coloca a su lado, analiza brevemente el entorno y, segundos después, le arrebata el teléfono celular. Tras cometer el robo, el individuo corre unos metros hasta abordar una motocicleta en la que ya lo esperaba un cómplice.

De inmediato, desde la sala de monitoreo se solicitó apoyo a los elementos de la Policía Municipal del sector. Gracias a la rápida reacción de los oficiales, ambos sospechosos fueron ubicados en calles cercanas al punto del incidente, logrando su detención pocos minutos después.

Los detenidos fueron identificados como Luis Felipe “N” y Alexis Rolando “N”. Durante la inspección, los agentes municipales también aseguraron la motocicleta utilizada para huir, la cual contaba con reporte de robo, por lo que fue resguardada y puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Tanto los implicados como el vehículo quedaron bajo custodia para el desarrollo de la investigación y la integración de la carpeta correspondiente. Las autoridades reiteraron que el monitoreo urbano es una herramienta clave en la prevención y atención de delitos, al permitir respuestas rápidas y coordinadas.

El personal del Centro de Control y Comando C2 mantiene vigilancia las 24 horas del día en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y apoyar el trabajo operativo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La joven de Saltillo compartió su experiencia en redes sociales para crear conciencia sobre el manejo del gas y la importancia de valorar la vida.

Un año después de la explosión, joven de Saltillo narra su lucha por sobrevivir

El diputado Antonio Attolini pidió que empresas coahuilenses sean tomadas en cuenta en la construcción del Tren del Norte.

Diputado pide incluir a empresas coahuilenses en construcción del Tren del Norte
La diputada Guadalupe Oyervides (izq.), presentó una iniciativa para incorporar la figura de “violencia a través de interpósita persona” en la legislación de Coahuila, con el objetivo de proteger a las mujeres frente a modalidades de agresión indirecta.

Proponen reconocer en Coahuila la violencia a través de interpósita persona como modalidad de agresión contra las mujeres
La sesión se llevará a cabo en el Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del Estado.

Segundo informe de Manolo Jiménez: 24 de noviembre en Saltillo y el 26 en Torreón
En sesión del Congreso del Estado, los diputados Jorge Valdés (PVEM) y Álvaro Moreira (PRI) presentaron dos iniciativas para reformar el artículo 261 del Código Penal de Coahuila.

Diputados de Coahuila buscan tipificar como delitos lesiones a animales y sustracción de mascotas
Autoridades sanitarias refuerzan la vigilancia epidemiológica en escuelas de Piedras Negras.

Piedras Negras: detectan nueve casos de varicela en escuela; activan clases a distancia
Trampolín

Trampolín
Triste panorama

Triste panorama