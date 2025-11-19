Detienen a ‘El Güero’ por amenazar con arma blanca a mujer y sus hijos en robo a vivienda en Saltillo

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Detienen a ‘El Güero’ por amenazar con arma blanca a mujer y sus hijos en robo a vivienda en Saltillo
    Vinculan a proceso a Juan José “N” por violento robo de pantalla y llantas en la colonia Universidad Pueblo. FOTO: ARCHIVO

El responsable amagó con cuchillo a una mujer que estaba sola con sus bebés en casa

Al que detuvieron mediante una orden de aprehensión fue a Juan José “N”, por el delito de robo calificado a vivienda con arma en Saltillo.

Se lo llevaron de inmediato al penal varonil, donde ahora se le sigue el proceso penal 2157/2025.

TE PUEDE INTERESAR: Hay un detenido por muerte de la adolescente Silvia en ejido de Saltillo, confirma FGE

Como afectado aparece Alejandro Guadalupe “N”, quien mencionó que el atraco sucedió la madrugada del 17 de noviembre en la calle Sergio García Cabral, en la colonia Universidad Pueblo.

Cerca de las 2:30 de la madrugada, llegó Juan José, alias “El Güero”, acompañado de Jesús Emmanuel “N” y José Francisco, alias “El Pancho”.

Se metieron por la fuerza al domicilio, el cual se encontraba habitado por la esposa del propietario, Yuliana, y dos de sus hijos.

Juan José presuntamente fue quien sacó un arma y amenazó de muerte a la mujer.

Los delincuentes se apoderaron de una pantalla de plasma, tres llantas para auto, dos gatos hidráulicos y una bocina.

Un testigo señaló que Juan José lo vio salir del domicilio cargando la pantalla.

El acusado solo expresó ante el juez que no era cierto de lo que le acusan y su abogado solicitó una salida alterna para solucionar el problema.

Pero resulta que no obtuvo dicho beneficio porque el domicilio que proporcionó ya no reside en él, ya que se separó de la esposa.

Ante el temor de que evada la acción de la justicia, solicitaron prisión preventiva y un plazo de dos meses para terminar la investigación.

Le fueron concedidas las peticiones al Ministerio Público y, por lo tanto, al acusado se le dictó vinculación a proceso.

