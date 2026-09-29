Detienen a hombre señalado por homicidio ocurrido en ejido Padre Santos

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron la detención de Jorge “N”, de 29 años, señalado como probable responsable del homicidio de un hombre ocurrido la noche del sábado 26 de septiembre en el ejido Padre Santos, en Saltillo.

La captura se llevó a cabo en la colonia Puerto de Flores, luego de las investigaciones realizadas por agentes de la AIC, quienes dieron seguimiento al caso mediante labores de campo y acciones de inteligencia.

En las indagatorias también participaron elementos de la Policía Estatal de Coahuila y de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, quienes colaboraron en las labores de investigación, localización y aseguramiento del señalado.