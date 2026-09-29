Detienen a hombre señalado por homicidio ocurrido en ejido Padre Santos

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Saltillo
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    Detienen a hombre señalado por homicidio ocurrido en ejido Padre Santos
    El sujeto fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal de Coahuila

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron la detención de Jorge “N”, de 29 años, señalado como probable responsable del homicidio de un hombre ocurrido la noche del sábado 26 de septiembre en el ejido Padre Santos, en Saltillo.

La captura se llevó a cabo en la colonia Puerto de Flores, luego de las investigaciones realizadas por agentes de la AIC, quienes dieron seguimiento al caso mediante labores de campo y acciones de inteligencia.

En las indagatorias también participaron elementos de la Policía Estatal de Coahuila y de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, quienes colaboraron en las labores de investigación, localización y aseguramiento del señalado.

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De acuerdo con las investigaciones, durante los hechos Jorge “N” habría utilizado un arma blanca para agredir a la víctima, quien sufrió múltiples lesiones en el pecho y el abdomen que le provocaron la muerte.

Las acciones fueron desarrolladas bajo los protocolos correspondientes y como parte de una investigación encabezada por el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez. Con la información recabada durante las diligencias, los agentes establecieron la probable participación del ahora detenido en los hechos.

Jorge “N” quedó a disposición de la autoridad correspondiente, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

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