Detienen a jefe de narcodistribuidores, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 enero 2026
    Detienen a jefe de narcodistribuidores, en Saltillo
    El operativo fue realizado en la colonia Balcones de Bellavista.

Ya lo tenían en la mira y aparentemente le surtía a los vendedores del sur de Saltillo

Martín N. alias “El Viejón”, considerado como uno de los principales narcodistribuidores del sur de Saltillo, fue detenido tras un operativo que implementó la Fiscalía General de la República, (FGR).

Fue mediante una orden de cateo dentro de la carpeta de investigación FED/COAH/SALT/0000016/2026. La diligencia se realizó bajo la técnica de investigación 19/2026, autorizada por el juez de control José Daniel Olvera, por el delito contra la salud, previsto en el artículo 195 del Código Penal Federal.

El cateo se ejecutó este jueves a las 11:30 de la mañana en un inmueble ubicado en la calle San Lorenzo, sin número, de la colonia Balcones de Bellavista. Dicha orden fue cumplimentada por el agente del ministerio de la subdelegación saltillo, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a pareja tras persecución en Saltillo; eran buscados por robos con violencia en Coahuila y Nuevo León

También se contó con personal pericial de la Fiscalía de Investigación Federal en el Estado de Coahuila, así como elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes brindaron seguridad perimetral. Durante la diligencia fue detenido en flagrancia Martín, alias “El viejón”.

Como resultado del cateo se aseguró el inmueble, así como diversos indicios: 72 gramos de marihuana, peso bruto, distribuidos en cinco bolsitas; 68 gramos de cristal, distribuidos en tres bolsitas; bolsitas tipo; dinero en efectivo; 274 gramos de marihuana; un kilogramo de cristal, peso bruto, y una báscula gramera digital.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La primera etapa contempla cinco rutas alimentadoras que conectarán colonias del sur y norte de la ciudad con los ejes troncales del sistema.

Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027
Elementos militares resguardan el inmueble cateado donde se almacenaban precursores químicos en Saltillo.

Desmantelan Ejército y FGR narcolaboartorio con material para drogas sintéticas en Saltillo
Especialistas advierten que, pese a la disminución del consumo entre adolescentes, el inicio temprano del alcohol sigue siendo un riesgo para la salud pública.

Coahuila: Enero abre la reflexión; el alcohol y su impacto en la salud de niñas, niños y adolescentes
BBVA México anunció una alianza con OpenAI para ofrecer acceso gratuito a ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes.

Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes
La alcaldesa de Frontera, Coahuila, Sara Irma Pérez (centro), anunció formalmente el evento Bodas Comunitarias 2026, en el que podrán participar personas de 13 municipios de la Región Centro.

Bodas Comunitarias 2026: el amor también se celebra en Frontera
Pensando en narcos

Pensando en narcos
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas