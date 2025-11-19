Detienen a joven con cinco paquetes de presunta mariguana en la colonia Nueva Tlaxcala de Saltillo

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Detienen a joven con cinco paquetes de presunta mariguana en la colonia Nueva Tlaxcala de Saltillo
    En la revisión, policías encontraron cinco bolsas con presunta mariguana dentro de sus bolsillos. FOTO: ESPECIAL

El joven fue interceptado tras ser visto saltando una barda colindante con un terreno baldío

Jordan de Jesús “N” fue detenido por y llevado a las celdas de la Coordinación de Operaciones Especiales (COE) tras localizarle cinco paquetes con presunta mariguana, por lo que enfrenta cargos por posesión de narcóticos con fines de venta.

La detención ocurrió durante un operativo de vigilancia realizado por la Policía Preventiva Municipal en el cruce de las calles Francisco Tlali y Francisco Ascolli, en la colonia Nueva Tlaxcala.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a ‘El Güero’ por amenazar con arma blanca a mujer y sus hijos en robo a vivienda en Saltillo

De acuerdo con el informe policial, el joven fue observado mientras saltaba una barda contigua a un terreno baldío, lo que motivó su detención y revisión preventiva.

Ante la actitud sospechosa, los agentes procedieron a realizar una inspección, en la que encontraron cinco bolsas de plástico con hierba verde dentro de los bolsillos de su bermuda, presuntamente marihuana.

Jordan de Jesús fue presentado este miércoles en la Sala Número Cuatro del Centro de Justicia Penal, donde el agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y un plazo de un mes para concluir la investigación complementaria. El juez concedió la petición y fijó la siguiente audiencia para el próximo 18 de diciembre.

La defensa anunció que buscará una salida alterna al proceso, con el fin de que el imputado pueda acceder a libertad condicional.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

