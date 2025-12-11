Detienen a ladrones de moto en una persecución, en Saltillo

El par de ladrones ya llevaban a empujones la motocicleta que sacaron de la cochera de una casa

Martín de Jesús N. y Jessie Orlando N. fueron detenidos tras una persecución por elementos de la Policía Preventiva Municipal, luego de que presuntamente intentaran llevarse una motocicleta ajena.

Este atraco derivó en su ingreso al reclusorio varonil de Saltillo, donde ahora una juez dará seguimiento a su proceso penal por amenazas y robo en cuantía media. El robo ocurrió cuando el afectado, Aldo Castro, se encontraba en la casa de su pareja sentimental, ubicada en la calle Benemérito de las Américas y Abasolo, en la zona centro.

Durante la madrugada, escuchó ruidos en la cochera y, al asomarse por la ventana, sorprendió a dos personas que ya estaban a bordo de su motocicleta Honda, color negro. Salió a la calle para seguir a los ladrones, quienes se llevaban su vehículo empujándolo, intentando encenderlo. Durante la persecución pasó la patrulla C1891, a cuyos oficiales el afectado hizo señas para pedir ayuda.

TE PUEDE INTERESAR: Señalan a empresa en Saltillo por discriminar a joven trans; le pidieron cambiar de ropa

Tras informar que acababa de sufrir un robo, los delincuentes arrojaron la motocicleta al pavimento e intentaron huir corriendo. Sin embargo, el par de jóvenes, de 21 y 25 años de edad, fue rápidamente asegurado. En la audiencia se informó que la motocicleta sustraída tiene un valor de 79 mil 450 pesos y que existen pruebas del atraco.

Entre ellas se encuentran las declaraciones de los policías municipales Juan Gregorio N. y Luis Fernando N., así como la denuncia formal del afectado. También se les notificó que, durante su detención, amenazaron de muerte a los oficiales. Los acusados se reservaron su derecho a declarar y permanecieron atentos mientras la juez dictó su vinculación a proceso.

Permanecerán en el penal por un largo tiempo y, dentro de un mes, se definirá si buscarán una salida alterna para obtener su libertad.

