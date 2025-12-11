Señalan a empresa en Saltillo por discriminar a joven trans; le pidieron cambiar de ropa

La organización Comunidad San Aelredo A.C. hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo de Coahuila para capacitar a una empresa que este jueves cometió actos de discriminación en contra de una mujer trans que acudió por una oportunidad de trabajo.

El caso se registró este jueves por la mañana, cuando la joven de 23 años acudió a la empresa Woobotech, ubicada en el extremo oriente de Saltillo, ante el llamado de una entrevista laboral en la empresa.

De acuerdo con San Aelredo, fue al intentar ingresar a la planta automotriz que los guardias de seguridad y vigilancia ubicados en la entrada de la empresa le negaron el acceso, advirtiéndole que debía estar vestida con la identidad con la que aparecía en su credencial de elector.

La joven dijo ante la organización que, además, los guardias le habían sugerido regresar en otro momento vestida con ropa de hombre, para asemejar la identidad con la que aparecía en su credencial, ya que estas eran reglas establecidas por la empresa.

Según la organización, esta joven aún no ha tenido la oportunidad de realizar su trámite de reconocimiento de identidad ante la Dirección del Registro Civil, por lo cual tampoco ha logrado hacer su cambio en el Registro Federal de Electores.

En ese sentido, la organización resaltó que actos como estos son ejemplos de la discriminación a la que se enfrenta la población LGBTTTIQA+ y, sobre todo, la población trans, a pesar de que Coahuila es una entidad avanzada en los derechos de este sector.

“Hoy en día Coahuila avanza en materia de leyes para la inclusión, combatiendo la discriminación en todos los sentidos. Pero la realidad es que aún existen empresas que se niegan a reconocer la identidad de las personas trans, como es el caso de los encargados de la seguridad y caseta de entrada y vigilancia de la empresa Woobotech”, resaltó la organización.

“El negarle la entrada a la compañera es un claro ejemplo de discriminación, ya que el vigilante le dijo que si no asistía vestida así no podía entrar, ya que su credencial no correspondía a su aspecto físico y vestimenta”, dijo.

Al respecto, San Aelredo hizo un llamado a la Secretaría del Trabajo de Coahuila para hacer una visita en la empresa y diagnosticar y capacitar a los empleados en materia de discriminación.

“Hacemos un llamado a la Secretaría del Trabajo en Coahuila para que pueda hacer una visita y con ello establecer que la discriminación también es un acto de negación a los derechos humanos fundamentales”, concluyó.