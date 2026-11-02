Saltillo: rescatan a madre y tres hijos de incendio provocado por veladora en Patria Nueva

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    Saltillo: rescatan a madre y tres hijos de incendio provocado por veladora en Patria Nueva
    La acumulación de humo impidió que la familia saliera por la puerta principal. ULISES MARTÍNEZ

La mujer y los pequeños, entre ellos dos niños de 9 años y un recién nacido, recibieron oxígeno tras presentar afectaciones por inhalación de humo

Una mujer y sus tres hijos, entre ellos dos menores de 9 años y un bebé de apenas un mes de nacido, fueron rescatados por elementos de Bomberos luego de registrarse un incendio en su domicilio, ubicado en la colonia Patria Nueva, en Saltillo.

El reporte movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes, al llegar, encontraron fuego en el interior de la vivienda y a sus habitantes con dificultades para salir debido a la acumulación de humo cerca de la puerta principal, por lo que se resguardaron en la parte trasera.

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$!Un bebé de apenas un mes de nacido se encontraba entre las personas rescatadas.
Un bebé de apenas un mes de nacido se encontraba entre las personas rescatadas. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con los primeros datos, el incendio habría comenzado cuando una de las veladoras encendidas cayó o hizo contacto con materiales que comenzaron a arder, provocando que las llamas se extendieran dentro del inmueble.

Al percatarse de la situación, la madre intentó salir junto con sus hijos, pero el humo les impidió llegar a la puerta. Ante esta situación, los bomberos realizaron maniobras para ingresar al domicilio y tuvieron que forzar el acceso para poder rescatarlos.

$!Una veladora habría originado el fuego que se extendió dentro de la vivienda.
Una veladora habría originado el fuego que se extendió dentro de la vivienda. ULISES MARTÍNEZ

Una vez fuera de la vivienda, los cuatro fueron valorados por paramédicos de la Cruz Roja, quienes detectaron que presentaban intoxicación moderada por inhalación de humo. Los socorristas les proporcionaron oxígeno hasta conseguir estabilizarlos.

Los bomberos realizaron las labores para controlar el fuego y evitar que se propagara a otras áreas del inmueble, en tanto, las autoridades tomaron conocimiento del incidente y se informó que la madre y sus hijos quedaron bajo valoración médica tras el rescate.

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