Diana Lugo: una década de contar las leyendas más terroríficas de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Diana Lugo: una década de contar las leyendas más terroríficas de Saltillo
    Con su voz y talento teatral, Diana Lugo mantiene vivas las leyendas de Saltillo y demuestra que nunca es tarde para perseguir una vocación artística. ANTONIO SANTOS

La artista apuesta por la voz, la expresión corporal y las emociones, sin necesidad de grandes vestuarios ni efectos visuales para estremecer a sus públicos

Con casi 10 años de trayectoria como narradora de leyendas, Diana Cristina Lugo Ochoa, conocida artísticamente como “El espectro cuentahistorias del más allá”, continúa manteniendo vivas las historias de misterio de Saltillo mediante una propuesta escénica en la que la voz, la expresión corporal y las emociones son sus principales herramientas.

Tras su presentación en El Cerdo de Babel, ubicado en la Zona Centro de Saltillo, la artista y maestra de educación artística compartió cómo encontró en las leyendas una vocación que comenzó casi por casualidad, cuando fue invitada a realizar una lectura en el sótano del Museo de la Revolución.

Manifestantes del Tec Saltillo exponen nuevo pliego petitorio; exigen investigación y eventual destitución de la directora
$!Diana Cristina Lugo Ochoa lleva casi una década dando vida a las leyendas de misterio de Saltillo.
Diana Cristina Lugo Ochoa lleva casi una década dando vida a las leyendas de misterio de Saltillo. ANTONIO SANTOS

Posteriormente, bajo la orientación del profesor Rogelio Palos, participó en los recorridos del grupo Siempre los Mismos, en el desaparecido espacio cultural Rincón del Teatro, donde perfeccionó su capacidad de interpretación.

Su personaje ha logrado consolidarse particularmente durante las celebraciones del Día de Muertos, temporada en la que llegó a realizar hasta siete presentaciones diarias, principalmente en escuelas, museos y recorridos culturales.

Sin embargo, reconoció que durante los últimos dos años las contrataciones han disminuido ante la creciente oferta de espectáculos similares.

Entre sus interpretaciones destaca la leyenda del Callejón del Diablo, una de las favoritas del público, cuya carga dramática provoca emociones que van más allá del miedo.

“Hay una parte donde lloro y todo el mundo dice que se le hace un nudo en la garganta”, relató.

A diferencia de otros personajes caracterizados para estas fechas, Diana apuesta por una vestimenta sencilla y una actuación que permita al espectador construir sus propias imágenes.

“Quiero que lo que hable sea mi voz, mi expresión, mi teatralidad, mi presencia”, explicó.

$!Tras concluir su licenciatura en Educación Artística en 2025, Diana combina su labor docente con su pasión por narrar leyendas.
Tras concluir su licenciatura en Educación Artística en 2025, Diana combina su labor docente con su pasión por narrar leyendas. ANTONIO SANTOS

Su trayectoria también representa una historia de superación personal. Después de dedicarse a su familia, comenzó sus estudios artísticos después de los 30 años y en 2025 concluyó una licenciatura en Educación Artística.

Actualmente imparte clases en la Secundaria General Número 4 y mantiene entre sus aspiraciones participar en una producción cinematográfica de misterio.

“Nunca es tarde para hacer lo que te gusta”, expresó, al invitar a las personas a descubrir sus talentos sin importar la edad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arte
Día De Muertos
Leyendas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Día de los muertos

Día de los muertos
true

Iván, el baby elephant del gobierno estatal
true

POLITICÓN: Javier Díaz abre una salida al conflicto del Tec Saltillo, pero el paro continúa
Don Rolando busca un lugar seguro donde pueda permanecer junto a sus seis perros, de quienes no quiere separarse.

Buscan apoyo para Don Ronaldo y sus seis perros tras quedarse sin hogar en Saltillo
El accidente fue reportado en la calle Lago de Pascua, en las inmediaciones de la colonia La Salle.

Saltillo: ofrecen 10 mil pesos de recompensa para localizar a conductor que huyó tras chocar en la La Salle
Lobos UAdeC consiguió su clasificación a playoffs tras vencer 17-16 a los Indios de la UACJ en los últimos segundos del encuentro.

Cuartos de Final ONEFA: Lobos UAdeC se mide al invicto Águilas UACH
El comentarista estadounidense aseguró que Benjamin Netanyahu presiona al gobierno de Donald Trump para atacar una instalación nuclear iraní.

Tercera Guerra Mundial... aseguran que Donald Trump evalúa lanzar un ataque nuclear contra Irán bajo presión de Israel
La joven aviadora, que creció en el condado de Palm Beach, ya había aparecido en los medios locales cuando obtuvo su licencia de piloto privado con tan solo 17 años en octubre de 2023, incluso antes de tener su licencia de conducir.

La copiloto del Learjet involucrada en el fatal accidente de Florida es identificada como Nathalia Gadelha, de 20 años