Diana Lugo: una década de contar las leyendas más terroríficas de Saltillo

Tras su presentación en El Cerdo de Babel, ubicado en la Zona Centro de Saltillo, la artista y maestra de educación artística compartió cómo encontró en las leyendas una vocación que comenzó casi por casualidad, cuando fue invitada a realizar una lectura en el sótano del Museo de la Revolución.

Con casi 10 años de trayectoria como narradora de leyendas, Diana Cristina Lugo Ochoa, conocida artísticamente como “El espectro cuentahistorias del más allá”, continúa manteniendo vivas las historias de misterio de Saltillo mediante una propuesta escénica en la que la voz, la expresión corporal y las emociones son sus principales herramientas.

Posteriormente, bajo la orientación del profesor Rogelio Palos, participó en los recorridos del grupo Siempre los Mismos, en el desaparecido espacio cultural Rincón del Teatro, donde perfeccionó su capacidad de interpretación.

Su personaje ha logrado consolidarse particularmente durante las celebraciones del Día de Muertos, temporada en la que llegó a realizar hasta siete presentaciones diarias, principalmente en escuelas, museos y recorridos culturales.

Sin embargo, reconoció que durante los últimos dos años las contrataciones han disminuido ante la creciente oferta de espectáculos similares.

Entre sus interpretaciones destaca la leyenda del Callejón del Diablo, una de las favoritas del público, cuya carga dramática provoca emociones que van más allá del miedo.

“Hay una parte donde lloro y todo el mundo dice que se le hace un nudo en la garganta”, relató.

A diferencia de otros personajes caracterizados para estas fechas, Diana apuesta por una vestimenta sencilla y una actuación que permita al espectador construir sus propias imágenes.

“Quiero que lo que hable sea mi voz, mi expresión, mi teatralidad, mi presencia”, explicó.