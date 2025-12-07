Saltillo: Javier Díaz González destaca un año intenso de trabajo rumbo a Primer Informe

El alcalde Javier Díaz González rendirá esta semana su primer informe de gobierno, en el que destacará que, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de la iniciativa privada y la sociedad civil, Saltillo se consolida como la capital más segura del país, además de ser la ciudad más competitiva, más inclusiva y con la mayor tasa de formalidad laboral a nivel nacional.

El mandatario municipal cumplirá este lunes con el protocolo oficial al entregar el documento del informe al Cabildo, mientras que el martes dirigirá un mensaje público a los sectores sociales y productivos de la ciudad para rendir cuentas sobre el trabajo realizado durante su primer año de administración.

Díaz González reconoció que ha sido un año intenso y aseguró que el ritmo de trabajo se mantendrá durante el resto del periodo gubernamental, con el objetivo de seguir concretando acciones que mejoren la calidad de vida de las y los saltillenses.

“Todos los programas, acciones y obras que hemos emprendido en este primer año de gobierno tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente; así vamos a seguir trabajando para mantener a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir en todo México”, afirmó.

SEGURIDAD SIGUE SIENDO PRIORIDAD

El Alcalde reiteró que la seguridad es la prioridad principal de su administración; por ello, se han destinado importantes inversiones para mantener a Saltillo como la capital más segura de México, condición que, subrayó, genera múltiples beneficios para las familias y para el desarrollo económico y social.

Entre los programas con mayor impacto social mencionó “Aquí Vamos Gratis”, que actualmente opera con dos rutas troncales utilizadas diariamente por miles de personas para trasladarse a sus actividades cotidianas. También destacó el esquema “Aquí Andamos”, puesto en marcha desde los primeros días de gobierno, mediante el cual cuadrillas municipales recorren todos los sectores de la ciudad realizando labores de limpieza, mantenimiento y embellecimiento urbano.