Saltillo: Javier Díaz González destaca un año intenso de trabajo rumbo a Primer Informe
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Rendirá Javier Díaz un balance de su administración y llama a mantener la unidad.
El alcalde Javier Díaz González rendirá esta semana su primer informe de gobierno, en el que destacará que, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de la iniciativa privada y la sociedad civil, Saltillo se consolida como la capital más segura del país, además de ser la ciudad más competitiva, más inclusiva y con la mayor tasa de formalidad laboral a nivel nacional.
El mandatario municipal cumplirá este lunes con el protocolo oficial al entregar el documento del informe al Cabildo, mientras que el martes dirigirá un mensaje público a los sectores sociales y productivos de la ciudad para rendir cuentas sobre el trabajo realizado durante su primer año de administración.
TE PUEDE INTERESAR: Centro de vinculación laboral de Saltillo atiende a más de 35 mil personas
Díaz González reconoció que ha sido un año intenso y aseguró que el ritmo de trabajo se mantendrá durante el resto del periodo gubernamental, con el objetivo de seguir concretando acciones que mejoren la calidad de vida de las y los saltillenses.
“Todos los programas, acciones y obras que hemos emprendido en este primer año de gobierno tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente; así vamos a seguir trabajando para mantener a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir en todo México”, afirmó.
SEGURIDAD SIGUE SIENDO PRIORIDAD
El Alcalde reiteró que la seguridad es la prioridad principal de su administración; por ello, se han destinado importantes inversiones para mantener a Saltillo como la capital más segura de México, condición que, subrayó, genera múltiples beneficios para las familias y para el desarrollo económico y social.
Entre los programas con mayor impacto social mencionó “Aquí Vamos Gratis”, que actualmente opera con dos rutas troncales utilizadas diariamente por miles de personas para trasladarse a sus actividades cotidianas. También destacó el esquema “Aquí Andamos”, puesto en marcha desde los primeros días de gobierno, mediante el cual cuadrillas municipales recorren todos los sectores de la ciudad realizando labores de limpieza, mantenimiento y embellecimiento urbano.
Otra acción relevante es “Activa tu Parque”, iniciativa que, dijo, refleja la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil. Gracias a este programa se han rehabilitado áreas deportivas en diversos puntos de Saltillo, a las que además se les ha devuelto la vida con actividades culturales y deportivas.
El edil resaltó también el trabajo del DIF Saltillo, presidido honorariamente por su esposa Luly López Naranjo, para acercar programas y apoyos a los sectores más vulnerables del municipio mediante una estrategia de presencia permanente en colonias y comunidades.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Cuadrillas rehabilitan la calle Álvaro Obregón para mejorar la vialidad
Durante este primer año, señaló, se han desarrollado diversas obras sociales con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, entre ellas pavimentación y repavimentación de calles, bacheo, ampliación de centros comunitarios y rehabilitación de espacios deportivos.
Finalmente, Javier Díaz llamó a todos los sectores sociales a mantener la unidad y el trabajo conjunto, con el compromiso de seguir fortaleciendo a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir en México.