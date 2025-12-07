Saltillo: Cuadrillas rehabilitan la calle Álvaro Obregón para mejorar la vialidad

Saltillo
/ 7 diciembre 2025
    Las cuadrillas trabajaron mediante el programa ‘Aquí Andamos’. FOTO: CORTESÍA

Cuadrillas mantienen jornadas permanentes de bacheo en la ciudad

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, informó que se mantiene activa la jornada permanente de bacheo en diversas calles y vialidades de la ciudad, con el propósito de ofrecer espacios más seguros, ágiles y en mejores condiciones para peatones y automovilistas.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del programa “Aquí Andamos”, cuadrillas municipales atendieron reportes ciudadanos y realizaron la reparación de la carpeta asfáltica en distintos puntos de la calle Álvaro Obregón, en la Zona Centro.

Los trabajos se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre las calles Luis Gutiérrez y San Lorenzo, una zona con alto flujo vehicular que presentaba daños en el pavimento.

La Dirección de Infraestructura y Obra Pública señaló que estas acciones permiten mejorar la seguridad vial, agilizar la movilidad y reducir los tiempos de traslado, al favorecer un tránsito vehicular más eficiente.

$!Los trabajos de rehabilitación son permanente en distintos puntos de la ciudad.
Los trabajos de rehabilitación son permanente en distintos puntos de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, brigadas del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de bacheo en el bulevar Enrique Martínez y Martínez, al sur de la capital, particularmente en el cruce con la Calzada Antonio Narro, así como en la calle Francisco Naranjo, calle 2 y otras vialidades de la colonia Australia.

El alcalde Javier Díaz González reafirmó su compromiso con el mantenimiento continuo de la infraestructura urbana, y destacó que estas acciones no solo mejoran la movilidad, sino que también contribuyen a preservar la buena imagen de Saltillo al mantener las vialidades en óptimas condiciones para residentes y visitantes.

Temas


Baches
Vialidad

Localizaciones


Saltillo

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

