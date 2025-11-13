DIF Saltillo y Club Rotarios impulsan apoyo a la movilidad con entrega de sillas de ruedas
La entrega se llevó a cabo mediante una alianza entre el DIF Saltillo, Desarrollo Social y el Club Rotarios
Gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal de Saltillo y el Club Rotarios Saltillo Empresarial, 23 personas con discapacidad o movilidad reducida recibieron sillas de ruedas que mejorarán significativamente su calidad de vida.
La entrega fue posible a través del DIF Saltillo y la Dirección de Desarrollo Social, que junto con el Club Rotarios establecieron una alianza estratégica para identificar y seleccionar a los beneficiarios que más requieren este apoyo. El donativo, equivalente a aproximadamente 100 mil pesos, fue aportado por el club rotario como parte de su compromiso con la inclusión y el servicio comunitario.
Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció a nombre del alcalde Javier Díaz González esta colaboración, destacando que la unión entre sociedad civil organizada y gobierno municipal refuerza la construcción de una comunidad más solidaria e incluyente.
“Esta colaboración refleja el compromiso compartido entre sociedad civil y gobierno municipal para garantizar el acceso a apoyos funcionales”, señaló López Naranjo.
En representación de Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social, la directora de Centros Comunitarios, Gabriela Montemayor González, reconoció la labor del Club Rotarios Saltillo Empresarial y su vocación de servicio hacia quienes más lo necesitan.
Por parte del Club Rotarios asistieron su presidenta, Ana Elvia Valdés; Patricia Moreno, directora de Proyectos; y Alma Cabello, quienes reiteraron su disposición de seguir colaborando con el Gobierno Municipal mediante acciones como operaciones de cataratas, entrega de prótesis y diversos apoyos dirigidos a la población vulnerable.
En el evento también estuvieron presentes Roberto Cárdenas, director general del DIF Saltillo, así como integrantes del equipo de Mejora Coahuila en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del coordinador general, Gabriel Elizondo Pérez.
Las autoridades coincidieron en que estas acciones fortalecen la red de apoyo a personas en situación vulnerable y reafirman el compromiso de seguir trabajando por un Saltillo más inclusivo.