DIF Saltillo y Club Rotarios impulsan apoyo a la movilidad con entrega de sillas de ruedas

Gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal de Saltillo y el Club Rotarios Saltillo Empresarial, 23 personas con discapacidad o movilidad reducida recibieron sillas de ruedas que mejorarán significativamente su calidad de vida.

La entrega fue posible a través del DIF Saltillo y la Dirección de Desarrollo Social, que junto con el Club Rotarios establecieron una alianza estratégica para identificar y seleccionar a los beneficiarios que más requieren este apoyo. El donativo, equivalente a aproximadamente 100 mil pesos, fue aportado por el club rotario como parte de su compromiso con la inclusión y el servicio comunitario.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció a nombre del alcalde Javier Díaz González esta colaboración, destacando que la unión entre sociedad civil organizada y gobierno municipal refuerza la construcción de una comunidad más solidaria e incluyente.