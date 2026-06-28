Diócesis de Saltillo alista colecta económica para damnificados por terremoto en Venezuela

El obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, detalló que el mecanismo de recaudación se definirá en breve y se canalizará de manera formal a través de las instituciones de asistencia de la propia Iglesia Católica.

La Diócesis de Saltillo prepara una jornada de recaudación de fondos civiles y religiosos con la finalidad de enviar apoyo económico humanitario a Venezuela, nación que recientemente sufrió los embates de un fuerte terremoto.

“Esta semana tenemos reunión de vicarios y entonces vamos a plantear la situación de la ayuda a Venezuela. Lo más probable es que el próximo fin de semana invitemos a alguna colecta”, afirmó el jerarca eclesial.

González García agregó que la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un llamado de solidaridad: “La carta también de los obispos de México nos invita a todos a poner en oración a las víctimas, a los que han muerto, ¿verdad?, víctimas de este terremoto”.

El obispo urgió a la feligresía a solidarizarse con la reconstrucción de las funciones básicas del país sudamericano y confirmó que “por medio de Cáritas Internacional y Cáritas Mexicana se va a hacer llegar la ayuda económica a Venezuela”.

En un tono más cercano, el líder religioso exhortó a los ciudadanos a moderar sus gastos recreativos de la semana para destinarlos a la causa: “Guarden un poquito para nuestros hermanos de Venezuela para el próximo fin de semana”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre temas deportivos del Mundial y el partido de México contra Ecuador, el obispo compartió con humor sus reservas: “Yo estoy muy salado, entonces, cuando voy a los equipos, siempre pierden”.