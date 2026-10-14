Diócesis de Saltillo capacita a 100 coordinadores contra abusos; Fiscalía participa en programa de prevención

La prevención de abusos dentro de los espacios religiosos llevó a la Diócesis de Saltillo a capacitar a cerca de 100 coordinadores del movimiento Alvernia, quienes recibieron orientación para identificar situaciones de riesgo, proteger a menores y adultos vulnerables y modificar prácticas que podrían comprometer su seguridad. La capacitación fue impartida por el sacerdote Jesús Pedro Oyervides Carrillo, conocido como padre Chuy Pedro, procurador para la atención y protección de menores y adultos vulnerables de la Diócesis de Saltillo, como parte del programa Entorno Seguro, que lleva aproximadamente cinco años implementándose y se actualiza periódicamente.

Durante la jornada, el religioso explicó que la prevención no debe limitarse a las agresiones sexuales, pues también existen abusos psicológicos, emocionales y de poder que pueden presentarse en espacios de convivencia y acompañamiento espiritual. Advirtió que la confianza depositada en sacerdotes, catequistas y coordinadores implica una responsabilidad especial cuando se trabaja con personas vulnerables. Uno de los principales llamados fue reconocer que la vulnerabilidad no depende únicamente de la edad. Una persona que atraviesa un duelo, dificultades familiares o una crisis emocional también puede encontrarse en condiciones que faciliten la manipulación o el aprovechamiento de su confianza. El sacerdote insistió en que la responsabilidad de establecer límites recae en quienes ejercen funciones de autoridad o acompañamiento, especialmente cuando se trata de menores de edad. Por ello, pidió revisar conductas que anteriormente podían considerarse normales dentro de las comunidades religiosas, pero que representan situaciones de riesgo. Entre las prácticas que deben evitarse mencionó permanecer a solas con menores, trasladarlos individualmente, mantener comunicaciones ambiguas o establecer vínculos de excesiva cercanía que puedan propiciar conductas inapropiadas.

FISCALÍA PARTICIPA EN CONSEJO DE ENTORNO SEGURO El programa cuenta con un Consejo de Entorno Seguro, presidido por el obispo de Saltillo, Mons. Hilario González García, e integrado por especialistas en psicología, derecho y atención a personas vulnerables. Entre sus integrantes figuran los psicólogos Luz María García Flores y Omar Rodríguez, así como los abogados Rodolfo Richards de la Garza y Ana Bel Rodríguez González; así como Martha Rosario Rivera Hernández, directora general de Investigaciones Especializadas de la Fiscalía del Estado. Oyervides Carrillo destacó la participación de la Fiscalía dentro del equipo como un elemento para fortalecer la transparencia y la confianza de quienes requieren orientación o acompañamiento ante posibles situaciones de abuso. Sostuvo que esta integración representa una característica única en México, al señalar que la colaboración con una autoridad de procuración de justicia forma parte del modelo desarrollado por la Diócesis de Saltillo. Asimismo, explicó que el sistema contempla procedimientos para detectar posibles abusos, escuchar a las personas afectadas, canalizar los casos y ofrecer una respuesta mediante el acompañamiento de especialistas. LA PREVENCIÓN TAMBIÉN IMPLICA CAMBIAR PRÁCTICAS El padre Chuy Pedro explicó que Entorno Seguro lleva aproximadamente cinco años implementándose en la Diócesis y que sus contenidos se actualizan periódicamente. Precisó que las capacitaciones no responden a un calendario único, sino que se organizan conforme a las solicitudes de parroquias, instituciones educativas y movimientos religiosos. “Esto es para generar un entorno seguro, no nada más para denuncias”, puntualizó. Durante la exposición también pidió a los participantes revisar las dinámicas de sus retiros y actividades, identificar factores de riesgo y establecer medidas preventivas antes de que se presente alguna situación que comprometa la integridad de los asistentes. El sacerdote destacó que la prevención no corresponde únicamente a las autoridades eclesiásticas, sino también a quienes coordinan grupos, organizan encuentros y mantienen contacto con menores y adultos vulnerables. ALVERNIA REÚNE A COORDINADORES DE 20 COMUNIDADES Por su parte, el sacerdote Raymundo Loera Castillo, coordinador diocesano del movimiento Alvernia, informó que la agrupación tiene presencia en 20 comunidades parroquiales de Saltillo y que en la capacitación participaron alrededor de 100 coordinadores, de los 120 que integran el movimiento, quienes trabajan en actividades con familias, jóvenes y personas adultas.

Loera Castillo explicó que solicitaron la formación ante la necesidad de fortalecer la conciencia sobre la prevención de abusos y revisar las prácticas utilizadas durante los retiros espirituales. “Lo primero es aprendizaje. Sin el aprendizaje no vamos a tener conciencia”, expresó, al destacar que el conocimiento debe traducirse en mejores decisiones y nuevos hábitos. El sacerdote reconoció que abordar estas situaciones representa un desafío para las comunidades religiosas, pero consideró indispensable promover la autoevaluación y los cambios necesarios. “Hoy iniciamos algo que es aprender. Un tema al que le hemos tenido miedo”, manifestó. La capacitación continuará en otras regiones de Coahuila. Oyervides Carrillo adelantó que el próximo 28 de octubre impartirá un curso dirigido a sacerdotes de Monclova y sus alrededores, mientras que otras comunidades podrán solicitar formación conforme a sus necesidades.

¿CÓMO RECONOCER Y PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO? SITUACIONES DE RIESGO -Encuentros a solas entre adultos responsables y menores de edad. -Mensajes privados, expresiones ambiguas o vínculos de excesiva cercanía. -Traslados individuales de menores sin medidas adecuadas de protección. -Manipulación emocional, humillaciones o abuso de autoridad. -Aprovechamiento de personas que atraviesan duelos, crisis emocionales o situaciones de dependencia. -Actividades que comprometan el bienestar físico o emocional de los participantes. ¿QUÉ SÍ HACER? -Mantener las actividades en espacios visibles y con supervisión. -Establecer límites claros en las relaciones entre coordinadores y participantes. -Revisar las dinámicas de retiros para identificar y reducir riesgos. -Capacitar a quienes trabajan con menores y adultos vulnerables. -Escuchar sin juzgar ni revictimizar y acudir a las instancias correspondientes ante posibles abusos. ¿QUÉ NO HACER? -Permanecer a solas con menores en espacios aislados. -Utilizar la autoridad religiosa para presionar o manipular emocionalmente. -Normalizar conductas inapropiadas por tratarse de personas de confianza. -Justificar prácticas que impliquen humillaciones, castigos o riesgos para la integridad de los asistentes. -Ocultar posibles abusos o sustituir con procedimientos internos la denuncia ante las autoridades competentes.

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