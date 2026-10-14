Llama Diócesis de Saltillo a orar por la salud del Papa León XIV

Ante la reciente intervención quirúrgica y el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar dados a conocer sobre el estado de salud del Papa León XIV, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado para manifestar su cercanía, afecto filial y profunda comunión con el Pontífice.

En el documento difundido por la Diócesis de Saltillo, firmado por monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, y monseñor Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general, los prelados invitaron a la comunidad católica a renovar su confianza y mantener viva la esperanza en momentos de fragilidad.