Llama Diócesis de Saltillo a orar por la salud del Papa León XIV
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Se une a petición del Episcopado Mexicano que llama a las comunidades católicas a pedir por la pronta recuperación del Pontífice
Ante la reciente intervención quirúrgica y el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar dados a conocer sobre el estado de salud del Papa León XIV, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un comunicado para manifestar su cercanía, afecto filial y profunda comunión con el Pontífice.
En el documento difundido por la Diócesis de Saltillo, firmado por monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la CEM, y monseñor Héctor M. Pérez Villarreal, obispo auxiliar de México y secretario general, los prelados invitaron a la comunidad católica a renovar su confianza y mantener viva la esperanza en momentos de fragilidad.
SOLICITAN ELEVAR SÚPLICAS EN CELEBRACIONES Y ROSARIOS
Asimismo, los representantes de la Iglesia Católica reiteraron su llamado a las comunidades parroquiales, familias, sacerdotes, consagrados y fieles laicos a perseverar en la oración cotidiana, el rezo del Santo Rosario y las celebraciones eucarísticas para acompañar al Santo Padre en su pronta recuperación.
Finalmente, los obispos encomendaron la vida y salud de León XIV a la intercesión de Santa María de Guadalupe, pidiendo que le conceda fortaleza, serenidad y consuelo durante este tiempo de prueba.