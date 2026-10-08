Diócesis de Saltillo expresa solidaridad con Obispo de Aguascalientes tras amenazas

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    Diócesis de Saltillo expresa solidaridad con Obispo de Aguascalientes tras amenazas
    La Diócesis de Saltillo manifestó su solidaridad con el obispo de Aguascalientes mediante una editorial sobre las amenazas difundidas en redes sociales. CORTESÍA

Editorial publicada en redes sociales cuestiona las agresiones en redes sociales y defiende la libertad religiosa, la dignidad humana y el diálogo

La Diócesis de Saltillo expresó su solidaridad con el Obispo de Aguascalientes, monseñor Juan Espinoza Jiménez, quien habría recibido agresiones y amenazas por parte de un influencer, y advirtió que la violencia verbal contra representantes de la Iglesia refleja dificultades para convivir en una sociedad libre.

A través de una editorial difundida públicamente, la Diócesis cuestionó las reacciones ante las expresiones religiosas y las amenazas dirigidas contra autoridades eclesiásticas, al señalar lo que considera una contradicción en la manera en que se juzgan las manifestaciones públicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/convocan-a-velada-por-la-justicia-de-abel-castillo-hoy-en-la-plaza-de-la-nueva-tlaxcala-saltillo-KH24012282

El texto critica que se tolere la intimidación desde plataformas digitales, mientras se generan cuestionamientos cuando un obispo recuerda los Diez Mandamientos.

En la publicación, la Diócesis sostiene que las amenazas no representan fortaleza ni argumentos sólidos, sino una forma de intentar silenciar opiniones mediante la presión y el amedrentamiento.

“Cuando la violencia verbal busca silenciar la voz eclesial, no está atacando a una persona en lo individual; está declarando su propia incapacidad para convivir en una sociedad libre”, señala la editorial.

DEFIENDEN LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA DIGNIDAD HUMANA

La Diócesis de Saltillo manifestó que su postura ante este tipo de situaciones debe ser de solidaridad y acompañamiento al Obispo de Aguascalientes, sin recurrir al odio ni a actitudes de confrontación.

El documento también plantea que acompañar a la Iglesia ante las agresiones no significa responder con soberbia, sino mantener las convicciones sin recurrir a los insultos o la violencia.

Asimismo, la editorial llama a reconocer la importancia de la libertad religiosa y la dignidad de las personas, principios que, sostiene, no deben quedar sujetos a provocaciones en redes sociales.

“El periodismo serio y la conciencia cristiana deben coincidir en un punto inflexible: la libertad de fe y la dignidad de las personas no están sujetas al arbitrio de la provocación en redes sociales”, expone el texto.

Finalmente, la Diócesis reiteró su cercanía con el Obispo de Aguascalientes y sostuvo que las expresiones de odio son pasajeras, mientras que la caridad y la verdad deben permanecer como principios de convivencia.

Hace días, una persona que se identifica como José Lápiz, ofreció a través de redes sociales 40 mil pesos a quien matara o atacara al Obispo de Aguascalientes, quien con sus comentarios desde el púlpito criticó al partido en el poder en México,.

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