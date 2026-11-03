Diócesis de Saltillo celebra el anuncio de la visita del Papa León XIV a la Basílica de Guadalupe

“Recibimos con profundo gozo, esperanza y gratitud la intención expresada desde la Santa Sede respecto a la futura visita del Papa León XIV a la Basílica de Guadalupe”, expresó la diócesis.

La Diócesis de Saltillo manifestó su beneplácito ante el anuncio de la Santa Sede sobre una próxima visita del Papa León XIV a la Basílica de Guadalupe. En un posicionamiento oficial, las autoridades eclesiásticas locales señalaron que este anuncio llena de fe y alegría a la feligresía de la región norte del país.

La institución consideró que el viaje apostólico del Santo Padre al Tepeyac constituye un acontecimiento de profunda trascendencia espiritual para todos los fieles mexicanos.

“Para la comunidad diocesana de Saltillo la presencia del Vicario de Cristo en el Tepeyac representa una valiosa oportunidad para fortalecer la fe, renovar la esperanza de nuestro pueblo y reafirmar nuestra filial devoción a la Santísima Virgen”, añadieron.

Respecto a los detalles del viaje, la diócesis precisó que esperará los comunicados institucionales que definan la logística oficial del trayecto.

“Permanecemos atentos a la confirmación de la agenda y fechas oficiales que emitan en su momento el Vaticano y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)”, indicaron en su comunicado.

Ante el anuncio de la visita, la institución exhortó a los creyentes a unirse en oración por la salud e intenciones del Santo Padre mientras se concretan los detalles del itinerario.

La comunidad diocesana invitó a la feligresía a “disponer el corazón para vivir esta futura visita como un acontecimiento de gracia, paz y unidad para México”.