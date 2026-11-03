Papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe en México

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    Papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe en México
    La visita no ocurriría este año, se prevé. Cortesía

El arzobispo Gallagher ha dicho que tiene contemplado visitar EU y que podría aprovechar ese viaje para hacer una escala en México

CDMX.- El papa León XIV visitará la Basílica de Guadalupe en México, informó este martes la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, María Montserrat Alvarado.

“El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, declaró la mexicana, al presentar el programa de la gira de León XIV que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú.

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Sin embargo, cuando se le preguntó por una fecha estimada, Montserrat Alvarado solo dijo que llegado el momento, hará el anuncio. La visita no ocurriría este año, se prevé.

LEÓN XIV YA HA EXPRESADO SU DESEO DE VISITAR LA BASÍLICA

El arzobispo Paul Richard Gallagher ha dicho que León XIV tiene contemplado visitar Estados Unidos -país del que tiene nacionalidad, igual que la peruana-, y que podría aprovechar ese viaje para hacer una escala en México.

León XIV ya ha expresado su deseo de visitar la Basílica de Guadalupe y la presidenta Claudia Sheinbaum le hizo una invitación oficial para visitar México.

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La gira del líder católico por Sudamérica está contemplada del 6 al 17 de noviembre de este año.

La cirugía en la que le fue extirpado parte del pulmón por un adenocarcinoma, puso en duda el viaje, que finalmente se confirmó.

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