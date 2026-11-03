Diócesis de Saltillo celebra supuesto anuncio de la visita del Papa León XIV a la Basílica de Guadalupe

“Recibimos con profundo gozo, esperanza y gratitud la intención expresada desde la Santa Sede respecto a la futura visita del Papa León XIV a la Basílica de Guadalupe”, expresaron autoridades eclesiásticas en un comunicado.

La Diócesis de Saltillo manifestó su beneplácito ante el anuncio de la Santa Sede sobre una supuesta visita del Papa León XIV a la Basílica de Guadalupe luego de una declaración de Dicasterio para la Comunicación del Vaticano que generó expectativas sobre una posible visita a México, sin embargo después se confirmó que su visita sería a Montevideo, Uruguay.

“Permanecemos atentos a la confirmación de la agenda y fechas oficiales que emitan en su momento el Vaticano y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)”, indicaron en su comunicado.

Ante el anuncio de la visita, la institución exhortó a los creyentes a unirse en oración por la salud e intenciones del Santo Padre mientras se concretan los detalles del itinerario.

Aclaran visita del Papa a Uruguay

El Vaticano aclaró que el papa León XIV visitará a Nuestra Señora de Guadalupe el próximo sábado 7 de noviembre, durante su gira apostólica por Sudamérica, aunque el encuentro no tendrá lugar en México, sino en una parroquia en Uruguay.

La confusión surgió luego de que María Montserrat Alvarado, prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, anunciara que el Pontífice tendría un encuentro con la advocación mariana, lo que despertó versiones sobre una posible visita a la Basílica de Guadalupe, en Ciudad de México.

La expectativa también alcanzó al ámbito político, pues la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, adelantó que León XIV visitaría el país, una versión que posteriormente quedó descartada.

Finalmente, se precisó que la referencia a Nuestra Señora de Guadalupe corresponde a la parroquia ubicada en Montevideo, como parte del itinerario del líder de la Iglesia católica por Sudamérica.