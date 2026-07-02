Diócesis de Saltillo convoca a una segunda colecta para apoyar a damnificados en Venezuela

A través de una circular firmada por el obispo de Saltillo, monseñor Hilario González García, se informó que la colecta se realizará durante las celebraciones eucarísticas del sábado 4 de julio, festividad de Nuestra Señora del Refugio, y del domingo 5 de julio, fecha en que se conmemora la Independencia de Venezuela.

La Diócesis de Saltillo convocó a los fieles católicos y a las personas de buena voluntad a participar en una segunda colecta extraordinaria en favor de las familias afectadas por los terremotos registrados en Venezuela, con el propósito de contribuir a las labores de auxilio, rehabilitación y reconstrucción en ese país sudamericano.

En el documento, el prelado recordó que el pasado 24 de junio Venezuela fue sacudida por 2 sismos de magnitud 7.2 y 7.5, los cuales, según la información difundida por la Diócesis, dejaron mil 943 personas fallecidas, 10 mil 572 lesionados y cuantiosos daños materiales.

Monseñor González García señaló que esta tragedia representa una oportunidad para poner en práctica la solidaridad cristiana inspirada en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia, haciendo presente el compromiso con quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

”Contemplando a Jesús de Nazaret se puede descubrir en Él el signo del amor inconmensurable y trascendente del Dios con nosotros, que se hace cargo de las enfermedades de su pueblo, camina con él, lo salva y lo constituye en la unidad”, expresa la circular.

LLAMAN A SUMARSE CON DONATIVOS Y ORACIÓN

El Obispo exhortó a las comunidades parroquiales a intensificar la oración por las personas damnificadas y a participar generosamente en la colecta especial, cuyos recursos serán destinados a apoyar las acciones de emergencia y las siguientes etapas de recuperación del pueblo venezolano.

Asimismo, indicó que quienes deseen colaborar de manera personal o institucional podrán realizar donativos a través de Cáritas Mexicana IAP, BBVA 0123 456 781, Clabe: 012 180 001 234 567 815 utilizando la referencia “Emergencia Venezuela”, además de solicitar el recibo fiscal correspondiente mediante los canales oficiales de la institución.

Finalmente, monseñor Hilario González encomendó a los fieles a la intercesión de Nuestra Señora del Refugio y reiteró el llamado a vivir la fraternidad y la solidaridad con quienes enfrentan las consecuencias de esta catástrofe natural.