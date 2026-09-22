Diputada pide investigar acusaciones contra docentes de la Secundaria 2 de Saltillo

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    Diputada pide investigar acusaciones contra docentes de la Secundaria 2 de Saltillo
    La Secundaria Número 2 de Saltillo fue señalada por la diputada Magaly Hernández durante su intervención en el Congreso de Coahuila. ARCHIVO

Magaly Hernández solicitó a la Secretaría de Educación determinar responsabilidades y, en su caso, aplicar sanciones y medidas de reparación para el personal señalado

La diputada Magaly Hernández solicitó a la Secretaría de Educación de Coahuila dar seguimiento a los hechos registrados en la Secundaria Número 2 de Saltillo, donde, de acuerdo con información difundida sobre el caso, estudiantes se habrían organizado mediante redes sociales para realizar acusaciones contra docentes.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora pidió que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes, luego de que circularan publicaciones con señalamientos de supuesto acoso y maltrato contra integrantes del personal escolar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reto-viral-en-secundaria-2-de-saltillo-buscaba-difamar-a-maestros-y-cerrar-el-plantel-HE23635174

De acuerdo con la información expuesta sobre el caso, las publicaciones habrían surgido como parte de un reto entre estudiantes y también contemplaban acciones para generar presión y propiciar el cierre del plantel.

Ante estos hechos, la Secretaría de Educación de Coahuila activó los protocolos correspondientes y su área jurídica intervino en el seguimiento. La Policía Cibernética también comenzó a revisar las cuentas utilizadas para difundir los contenidos.

Hernández solicitó que, una vez determinadas las responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes y se contemple una disculpa pública para la institución y los más de 22 docentes señalados como afectados. También pidió fortalecer los protocolos para atender conductas de este tipo cuando involucren redes sociales y medios digitales.

$!Magaly Hernández pidió investigar las publicaciones difundidas contra docentes de la Secundaria Número 2 y determinar las responsabilidades correspondientes.
Magaly Hernández pidió investigar las publicaciones difundidas contra docentes de la Secundaria Número 2 y determinar las responsabilidades correspondientes. REDES SOCIALES

“Preocupa que la docencia tenga que desarrollarse cada vez más en medio de señalamientos, hostigamiento y un clima de creciente vulnerabilidad para quienes están al frente de las aulas”, señaló.

PIDE RETOMAR PROTECCIÓN PARA PERSONAL DOCENTE

En entrevista, Hernández recordó la iniciativa de ley que presentó hace más de un año con el objetivo de proteger a las y los trabajadores de la educación que sean objeto de acusaciones que posteriormente resulten infundadas.

La legisladora señaló que dicha propuesta permanece en comisiones y reiteró la necesidad de que el personal docente cuente con mecanismos de acompañamiento ante este tipo de situaciones.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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