Diputada pide investigar acusaciones contra docentes de la Secundaria 2 de Saltillo

La diputada Magaly Hernández solicitó a la Secretaría de Educación de Coahuila dar seguimiento a los hechos registrados en la Secundaria Número 2 de Saltillo, donde, de acuerdo con información difundida sobre el caso, estudiantes se habrían organizado mediante redes sociales para realizar acusaciones contra docentes. Desde la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora pidió que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes, luego de que circularan publicaciones con señalamientos de supuesto acoso y maltrato contra integrantes del personal escolar.

De acuerdo con la información expuesta sobre el caso, las publicaciones habrían surgido como parte de un reto entre estudiantes y también contemplaban acciones para generar presión y propiciar el cierre del plantel. Ante estos hechos, la Secretaría de Educación de Coahuila activó los protocolos correspondientes y su área jurídica intervino en el seguimiento. La Policía Cibernética también comenzó a revisar las cuentas utilizadas para difundir los contenidos. Hernández solicitó que, una vez determinadas las responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes y se contemple una disculpa pública para la institución y los más de 22 docentes señalados como afectados. También pidió fortalecer los protocolos para atender conductas de este tipo cuando involucren redes sociales y medios digitales.

“Preocupa que la docencia tenga que desarrollarse cada vez más en medio de señalamientos, hostigamiento y un clima de creciente vulnerabilidad para quienes están al frente de las aulas”, señaló. PIDE RETOMAR PROTECCIÓN PARA PERSONAL DOCENTE En entrevista, Hernández recordó la iniciativa de ley que presentó hace más de un año con el objetivo de proteger a las y los trabajadores de la educación que sean objeto de acusaciones que posteriormente resulten infundadas. La legisladora señaló que dicha propuesta permanece en comisiones y reiteró la necesidad de que el personal docente cuente con mecanismos de acompañamiento ante este tipo de situaciones.