Disciplina y códigos de conducta, clave de los motoclubs de Saltillo para sobrevivir a la carretera

Para los líderes, la tragedia no es solo producto del azar, sino de la falta de apego a los reglamentos y códigos de conducta que rigen a los grupos con experiencia.

Tras la pérdida de siete motociclistas en una semana de la Región Sureste , presidentes de motoclubs locales hicieron un llamado enérgico a la profesionalización del gremio.

Yahaira Rivera, presidenta del capítulo Saltillo del Motoclub Gárgolas, explicó que la longevidad de su organización se basa en la disciplina.

“Los motoclub de más años hemos persistido porque nos hemos apegado a nuestros reglamentos, a códigos de conducta en carretera, a la disciplina y a redes de apoyo”, afirmó Rivera.

La líder cuestionó la actitud de los nuevos grupos y señaló que la falta de humildad para aprender eleva el riesgo de accidentes mortales.

“Creo que los motoclub de ahora muy probablemente no se alinean a un reglamento y que no aceptan una crítica constructiva. O no se orientan o no preguntan”, lamentó la presidenta de Gárgolas.

Rivera enfatizó que rodar requiere una preparación que va más allá de encender el motor, especialmente cuando se viaja acompañado.

“No es lo mismo rodar en ciudad y rodar en carretera. Nunca va a ser lo mismo. Ni solo a que traigas a un copiloto; el copiloto tiene que saber rodar y señales”, explicó.

Por su parte, Emilio Cervera, presidente nacional de MotoClub Camellos, señaló que la técnica es la única herramienta para evitar colisiones por alcance.

“Para eso están las formaciones en Z, para que no le des un alcance a otra persona; es técnica la que se necesita”, detalló sobre las formaciones de seguridad.

Cervera reconoció que incluso dentro de los clubes organizados existen retos para mantener el orden durante las rodadas masivas.