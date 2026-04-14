Disciplina y códigos de conducta, clave de los motoclubs de Saltillo para sobrevivir a la carretera

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Saltillo
/ 14 abril 2026
    Disciplina y códigos de conducta, clave de los motoclubs de Saltillo para sobrevivir a la carretera
    Motoclubs destacan la importancia de la disciplina y el respeto a normas para reducir riesgos en carretera. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Líderes motociclistas afirman que el respeto al reglamento y el adiestramiento técnico marcan la diferencia entre la vida y la muerte

Tras la pérdida de siete motociclistas en una semana de la Región Sureste, presidentes de motoclubs locales hicieron un llamado enérgico a la profesionalización del gremio.

Para los líderes, la tragedia no es solo producto del azar, sino de la falta de apego a los reglamentos y códigos de conducta que rigen a los grupos con experiencia.

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Yahaira Rivera, presidenta del capítulo Saltillo del Motoclub Gárgolas, explicó que la longevidad de su organización se basa en la disciplina.

“Los motoclub de más años hemos persistido porque nos hemos apegado a nuestros reglamentos, a códigos de conducta en carretera, a la disciplina y a redes de apoyo”, afirmó Rivera.

La líder cuestionó la actitud de los nuevos grupos y señaló que la falta de humildad para aprender eleva el riesgo de accidentes mortales.

“Creo que los motoclub de ahora muy probablemente no se alinean a un reglamento y que no aceptan una crítica constructiva. O no se orientan o no preguntan”, lamentó la presidenta de Gárgolas.

Rivera enfatizó que rodar requiere una preparación que va más allá de encender el motor, especialmente cuando se viaja acompañado.

“No es lo mismo rodar en ciudad y rodar en carretera. Nunca va a ser lo mismo. Ni solo a que traigas a un copiloto; el copiloto tiene que saber rodar y señales”, explicó.

Por su parte, Emilio Cervera, presidente nacional de MotoClub Camellos, señaló que la técnica es la única herramienta para evitar colisiones por alcance.

“Para eso están las formaciones en Z, para que no le des un alcance a otra persona; es técnica la que se necesita”, detalló sobre las formaciones de seguridad.

Cervera reconoció que incluso dentro de los clubes organizados existen retos para mantener el orden durante las rodadas masivas.

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“Para eso son los clubes, para viajar en grupo y que lleven sus capitanes, pero desgraciadamente, como lo vimos en estos días, se nos salen por un lado, todos por otro”, manifestó el directivo.

Ante esta falta de pericia, el líder de Camellos insistió en que el motociclista debe desarrollar un sentido de alerta constante.

“Se necesita más adiestramiento, porque cuando vas en carretera tienes que ir a la defensiva, ir espejeando a ver quién viene atrás y el que se le acercó mucho”, recomendó Cervera.

Finalmente, Yahaira Rivera recordó que el motociclismo, aunque es sinónimo de libertad, conlleva una responsabilidad civil ineludible.

“El motociclismo sí es libertad de ser, pero obviamente con respeto a uno mismo y a los demás y sobre todo a la carretera”, concluyó, instando a todos los actores viales al respeto mutuo.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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