Recetan nueva alza en autopista Saltillo-Monterrey: tarifa llega a $150

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Saltillo
/ 13 abril 2026
    Recetan nueva alza en autopista Saltillo-Monterrey: tarifa llega a $150
    Desde su inauguración en 2009 a la fecha, el peaje ha aumentado 284 por ciento, mientras que la inflación ha sido solo de 109.55 por ciento. Archivo

Del 2009 a la fecha, el peaje ha aumentado en más de 280 por ciento

La Concesionaria Autopista Monterrey-Saltillo (CAMS) ajustó la tarifa de peaje este lunes 13 de abril, al pasar de 143 a 150 pesos para automóviles y camionetas tipo pickup.

La empresa informó a VANGUARDIA que el incremento responde a una actualización por inflación. La nueva tarifa ya se encuentra publicada en su sitio web oficial. En la caseta Ojo Caliente 2–Morones Prieto, el costo es de 75 pesos para motocicletas y de 282 pesos para autobuses.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-nuevo-arco-vial-conectara-derramadero-con-autopista-a-monterrey-en-39-minutos-AE19592525

A diferencia de años anteriores, cuando los ajustes se realizaban en los primeros días de enero, el aumento se aplicó hasta abril. Con este nuevo incremento, la tarifa se aleja considerablemente de los 39 pesos que costaba en 2009.

En los últimos años, el peaje ha mostrado una tendencia al alza: en 2020 era de 103 pesos; en 2021 subió a 106; en 2022 a 121; en 2023 a 131; en 2024 a 137; y en 2025 a 143 pesos. Esto representa un aumento acumulado de 45.63 por ciento en los últimos seis años, lo cual está por encima de la inflación registrada en este periodo que fue de 36.73 por ciento.

$!Recetan nueva alza en autopista Saltillo-Monterrey: tarifa llega a $150

Por su parte, el libramiento operado también por CAMS, utilizado para acceder al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de Monterrey, registró un ajuste en la caseta Ojo Caliente 2–Periférico, donde la tarifa pasó de 98 a 103 pesos.

Otras casetas relevantes para Coahuila también presentaron incrementos. El tramo Zacatecas–Torreón subió de 51 a 54 pesos; Torreón–Monclova de 25 a 26 pesos; y Zacatecas–Monclova de 76 a 80 pesos. Asimismo, el tramo Ojo Caliente 1–Ojo Caliente 2 pasó de 28 a 29 pesos; Monclova–Ojo Caliente 1 se ajustó de 33 a 31 pesos; y Monclova–Ojo Caliente 2 de 59 a 62 pesos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/recetan-incremento-de-6-pesos-a-tarifa-de-autopista-saltillo-monterrey-ahora-cuesta-143-OB14625128

A través de su sitio web, la concesionaria señala que el pago de peaje incluye servicios como auxilio vial, grúa, monitoreo constante, atención de ambulancia para primeros auxilios, paradores turísticos, facturación, además de señalización con letreros luminosos y retornos móviles en caso de emergencia.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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