Discusión de pareja termina en volcadura en Saltillo

Una acalorada discusión entre una pareja de jóvenes terminó en un aparatoso accidente durante la noche del sábado. El conductor de una camioneta perdió el control y volcó tras impactarse contra otro vehículo que se encontraba estacionado en calles de la colonia Latinoamericana, Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor de una Ford EcoSport circulaba sobre la calle Uruguay con dirección de norte a sur, acompañado por una mujer.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos jóvenes comenzaron a sostener una fuerte discusión mientras avanzaban por el sector. Metros antes de llegar a la intersección con el periférico Luis Echeverría Álvarez, presuntamente el conductor perdió la concentración y el control del volante. La camioneta se proyectó contra una Chirey que se encontraba estacionada, lo que provocó que la Ford EcoSport volcara y quedara sobre uno de sus costados en medio de la vialidad. Debido a la fuerza del impacto, el vehículo afectado también salió proyectado hasta terminar sobre la banqueta.

El estruendo alertó a los habitantes del sector, quienes salieron de sus domicilios para verificar lo ocurrido. Posteriormente solicitaron la presencia de las autoridades a través del Sistema de Emergencias 911 y grupos de seguridad. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente, abanderar la zona y evitar otro percance mientras se realizaban las maniobras correspondientes. A pesar de lo aparatoso del accidente, tanto el conductor como su acompañante resultaron ilesos, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. El percance únicamente dejó cuantiosos daños materiales en ambas unidades.