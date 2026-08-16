Trailero pierde la vida tras salir del camino en la Saltillo-Zacatecas; habría sufrido un infarto

La muerte sorprendió a un operador de tráiler, originario del estado de Colima, quien presuntamente sufrió un infarto mientras conducía sobre la carretera Saltillo-Zacatecas y terminó saliendo del camino durante la noche del sábado. Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el hombre transitaba a bordo de su pesada unidad con dirección de norte a sur. Fue en el kilómetro 294, cerca del entronque al ejido Salitre, donde aparentemente comenzó a presentar complicaciones de salud, lo que habría provocado que perdiera el control del volante y abandonara la carpeta asfáltica.

El tractocamión avanzó varios metros por la terracería hasta impactarse contra una cerca perimetral. Posteriormente derribó una palmera y finalmente quedó detenido fuera de la carretera. Compañeros del gremio que circulaban por la zona se percataron del accidente y detuvieron sus unidades para tratar de auxiliar al operador. Al acercarse a la cabina observaron que se encontraba inconsciente, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos, procedentes de la Estación Derramadero, acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria. Sin embargo, después de realizar la valoración correspondiente confirmaron que el operador ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Guardia Nacional acudieron para tomar conocimiento del accidente y abanderar la zona, mientras se esperaba la llegada de las autoridades ministeriales para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales se trasladaron hasta el lugar para procesar la escena y determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance.

Una vez concluidas las diligencias, se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley. El estudio permitirá establecer con precisión la causa del fallecimiento y confirmar o descartar que se haya tratado de un infarto. Compañeros del trailero dieron aviso a sus familiares sobre lo ocurrido, por lo que se espera que se trasladen hasta Saltillo para realizar los trámites correspondientes y reclamar los restos.