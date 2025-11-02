Disfrutan familias de un domingo activo en la Ruta Recreativa

La Ruta Recreativa de este domingo volvió a ser un espacio de diversión, activación física y bienestar para las familias que acudieron al bulevar Venustiano Carranza en busca de un lugar para ejercitarse y convivir.

Gracias a la coordinación de distintas dependencias municipales, y bajo las instrucciones del alcalde Javier Díaz González, este paseo dominical ofrece actividades recreativas y deportivas de manera constante, promoviendo hábitos saludables entre la población.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Saltillo impulsa la cooperación internacional desde Texas y entrega reconocimiento a Harrison Barnes

Durante la jornada, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó acciones de proximidad con los ciudadanos, con el objetivo de fortalecer la colaboración y confianza entre la población y las autoridades, contribuyendo a mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país.

Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo con servicios gratuitos de atención médica, que incluyeron la detección de diabetes e hipertensión, así como asesorías en nutrición, ofreciendo a los asistentes información y cuidados preventivos para su salud.