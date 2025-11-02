Disfrutan familias de un domingo activo en la Ruta Recreativa

Saltillo
/ 2 noviembre 2025
    Disfrutan familias de un domingo activo en la Ruta Recreativa
    El Gobierno Municipal invita a la población a participar cada domingo y aprovechar los servicios y actividades disponibles. FOTO: CORTESÍA

La Ruta Recreativa combina actividad física, salud y cuidado animal, beneficiando a toda la familia

La Ruta Recreativa de este domingo volvió a ser un espacio de diversión, activación física y bienestar para las familias que acudieron al bulevar Venustiano Carranza en busca de un lugar para ejercitarse y convivir.

Gracias a la coordinación de distintas dependencias municipales, y bajo las instrucciones del alcalde Javier Díaz González, este paseo dominical ofrece actividades recreativas y deportivas de manera constante, promoviendo hábitos saludables entre la población.

Durante la jornada, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó acciones de proximidad con los ciudadanos, con el objetivo de fortalecer la colaboración y confianza entre la población y las autoridades, contribuyendo a mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras del país.

Por su parte, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló su módulo con servicios gratuitos de atención médica, que incluyeron la detección de diabetes e hipertensión, así como asesorías en nutrición, ofreciendo a los asistentes información y cuidados preventivos para su salud.

$!La Ruta Recreativa ofrece un espacio de recreación y activación física para las familias cada domingo.
La Ruta Recreativa ofrece un espacio de recreación y activación física para las familias cada domingo. FOTO: CORTESÍA

Además, para fomentar la tenencia responsable de mascotas, se ofrecieron servicios de vacunación antirrábica y desparasitación, permitiendo que las familias cuidaran de sus animales mientras disfrutaban de las actividades.

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró la invitación a todas las familias para que acudan cada domingo a la Ruta Recreativa, la cual se realiza en horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, consolidándose como un espacio seguro, sano y de convivencia para la ciudadanía.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

