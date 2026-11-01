Disminuyen problemáticas urbanas en Saltillo... menos la de los baches: INEGI

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    Disminuyen problemáticas urbanas en Saltillo... menos la de los baches: INEGI
    A diferencia de otros problemas urbanos, la percepción sobre los baches aumentó respecto al tercer trimestre de 2025. ARCHIVO

Aunque disminuyó la percepción de problemas como los embotellamientos y las fallas en el suministro de agua, los baches aumentaron y fueron señalados por el 83.8 por ciento de los saltillenses

Mientras que en la mayoría de las problemáticas urbanas Saltillo ha mejorado en la percepción de la ciudadanía, los baches siguen estando presentes como la problemática más frecuente y estancada entre la población.

De acuerdo con los datos reportados por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, durante el tercer trimestre de 2026, los baches en calles y avenidas fueron observados por el 83.8 por ciento de la población de la capital de Coahuila como un problema frecuente.

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Los datos indican que esta problemática urbana fue la más observada entre la sociedad de Saltillo, de un total de once problemas planteados como cotidianos.

A decir de los datos, la presencia de baches en calles y avenidas aumentó en un uno por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025 entre la percepción ciudadana.

Esta situación fue la única que incrementó de forma porcentual, en contraste con el resto de las problemáticas, que en su mayoría registraron disminuciones.

La segunda problemática más frecuente fue la de embotellamientos en las calles, percibida por un 45.5 por ciento de la población, después de haber sido observada por un 49 por ciento de los saltillenses; es decir, bajó 3.5 puntos porcentuales.

Las fallas y fugas en el suministro de agua fueron la tercera problemática más frecuente entre esta población y bajaron de ser observadas por el 55 por ciento en 2025 a un 45.3 por ciento en el tercer trimestre de 2026.

La saturación en hospitales fue la cuarta problemática más frecuente, pero también disminuyó. De observarse en el 49.9 por ciento, pasó al 43.5 por ciento. Finalmente, el alumbrado público pasó del 40 por ciento al 39 por ciento.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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