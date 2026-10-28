Honra UAdeC a Martín Agustín Martínez Ávalos; Prepa 1 llevará su nombre

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    Honra UAdeC a Martín Agustín Martínez Ávalos; Prepa 1 llevará su nombre
    El cambio de nombre reconoce el legado educativo de Martínez Ávalos, quien falleció en julio pasado. CORTESÍA

La comunidad Lince respaldó el reconocimiento al maestro, considerado por la directora un momento histórico para la institución

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) aprobó por unanimidad asignar el nombre de “Martín Agustín Martínez Ávalos” a la Preparatoria Número 1, ubicada en la Unidad Camporredondo, en Saltillo, en reconocimiento a la trayectoria del docente, quien falleció en julio pasado a los 61 años.

Durante la sesión del pasado martes, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó el legado de quien fuera uno de los directores más reconocidos del plantel, así como su influencia en generaciones de estudiantes.

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“Su nombre en esas aulas será recordatorio permanente de que la vocación docente trasciende y de que los buenos maestros nunca se van del todo”, expresó el rector, quien recordó que se había comprometido a impulsar la propuesta durante el informe de la directora Nancy Nohemí Torres.

Por su parte, la directora del plantel consideró que la decisión representa un momento histórico para la comunidad educativa, al reconocer a una persona que dejó una huella profunda entre estudiantes y docentes.

Nancy Nohemí Torres agradeció el respaldo de las autoridades universitarias para concretar el cambio de nombre y destacó la participación de la comunidad Lince en este reconocimiento.

Durante la sesión, el director de Planeación de la UAdeC, Jesús Alberto Montalvo Morales, explicó que la Comisión General Permanente de Planeación recibió el 16 de octubre la solicitud presentada por el Consejo Directivo de la Preparatoria Número 1 y su directora, para analizar y dictaminar la propuesta.

El plantel cuenta con una matrícula de mil 250 estudiantes, 15 profesores de tiempo completo y 36 de tiempo parcial. Durante aproximadamente 35 años operó bajo la identidad de Escuela de Bachilleres Mariano Narváez, en el turno matutino, vinculada históricamente con el turno nocturno ubicado en el centro de Saltillo.

En agosto de 2020, el Consejo Directivo y las instancias universitarias aprobaron el cambio de nombre a Escuela Preparatoria Número 1, con lo que se consolidó la identidad propia del plantel en las instalaciones de Camporredondo.

Martín Agustín Martínez Ávalos fue egresado de la segunda generación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UAdeC. Inició parte de su trayectoria profesional en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y posteriormente se consolidó como docente en la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González, donde impartió Español y Matemáticas.

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Además de su labor académica, se distinguió por promover valores, pensamiento crítico y superación entre sus alumnos, quienes lo recuerdan como un educador comprometido con su formación.

Con esta decisión, el plantel llevará oficialmente el nombre de Preparatoria Número Uno “Martín Agustín Martínez Ávalos”, como homenaje a su trayectoria docente y al legado que dejó en la comunidad universitaria.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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