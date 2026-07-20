Dormita al volante y termina volcado en la Saltillo-Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Dormita al volante y termina volcado en la Saltillo-Monclova
    Una grúa retiró la unidad accidentada y la trasladó a un corralón en Arteaga. ULISES MARTÍNEZ

La camioneta RAM salió de la carretera y terminó volcada sobre su toldo

Un joven automovilista resultó ileso luego de volcar la mañana de este lunes en el kilómetro 95 de la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del ejido La Paloma, tras presuntamente quedarse dormido mientras conducía con dirección a Saltillo.

De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional, los hechos ocurrieron cuando el conductor de una camioneta RAM, con placas de circulación PK 6399, perdió el control de la unidad debido a que aparentemente dormitó al volante, lo que provocó que saliera de la carretera y terminara volcado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/trabajadores-bloquean-bulevar-isidro-lopez-en-saltillo-para-exigir-pago-de-salarios-o-liquidacion-LL22292669

La unidad quedó a un costado de la vía, con el toldo sobre el terreno, mientras que el conductor logró salir por sus propios medios y retiró algunas pertenencias del interior del vehículo antes de solicitar apoyo a su aseguradora.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y solicitaron la presencia de paramédicos, por lo que personal de atención médica de Castaños arribó para valorar al joven. Tras la revisión, se determinó que no presentaba lesiones de consideración.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/detienen-a-hombre-tras-robar-tienda-y-herir-con-cuchillo-al-encargado-en-saltillo-HL22293466

El automovilista informó a la aseguradora sobre el accidente para que se hiciera cargo de los daños ocasionados en la unidad, la cual fue considerada como pérdida total.

La circulación vehicular no se vio afectada de manera significativa, debido a que la camioneta quedó fuera de la carpeta asfáltica. No obstante, se realizaron cierres momentáneos durante las maniobras de la grúa que retiró el vehículo y lo trasladó a un corralón ubicado en Arteaga.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Carreteras

Localizaciones


Monclova
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum, outfit para cada ocasión

Sheinbaum, outfit para cada ocasión
true

Coahuila: Más personas presas, ¿es igual a mejor justicia?
Brely y su eterna lucha por la inclusión

Brely y su eterna lucha por la inclusión

Ni flojera ni falta de voluntad: mitos, señales y cosas ciertas sobre las enfermedades mentales

Ni flojera ni falta de voluntad: mitos, señales y cosas ciertas sobre las enfermedades mentales
Los cateos en Saltillo formaron parte de una investigación federal por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando, informó la FGR.

Saltillo: Detenidos por red de contrabando de combustible seguirán proceso en prisión domiciliaria
El bullpen de Saraperos resistió la reacción de los Charros y preservó la ventaja en los últimos episodios.

Saraperos derrota 5-3 a Charros y se queda con la serie en el Panamericano
El exterior del museo Solomon R. Guggenheim, diseñado por Frank Lloyd Wright en Nueva York, el 31 de mayo de 2011.

Reportan segunda muerte por legionelosis en Nueva York
El navío Astral, de la organización humanitaria española Open Arms, llega el domingo 19 de julio de 2026 a la bahía de La Habana, Cuba, informó AP.

Velero con ayuda humanitaria europea llega a Cuba