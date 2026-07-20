Dormita al volante y termina volcado en la Saltillo-Monclova

Un joven automovilista resultó ileso luego de volcar la mañana de este lunes en el kilómetro 95 de la carretera Saltillo-Monclova, a la altura del ejido La Paloma, tras presuntamente quedarse dormido mientras conducía con dirección a Saltillo. De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional, los hechos ocurrieron cuando el conductor de una camioneta RAM, con placas de circulación PK 6399, perdió el control de la unidad debido a que aparentemente dormitó al volante, lo que provocó que saliera de la carretera y terminara volcado.

La unidad quedó a un costado de la vía, con el toldo sobre el terreno, mientras que el conductor logró salir por sus propios medios y retiró algunas pertenencias del interior del vehículo antes de solicitar apoyo a su aseguradora. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y solicitaron la presencia de paramédicos, por lo que personal de atención médica de Castaños arribó para valorar al joven. Tras la revisión, se determinó que no presentaba lesiones de consideración.

El automovilista informó a la aseguradora sobre el accidente para que se hiciera cargo de los daños ocasionados en la unidad, la cual fue considerada como pérdida total. La circulación vehicular no se vio afectada de manera significativa, debido a que la camioneta quedó fuera de la carpeta asfáltica. No obstante, se realizaron cierres momentáneos durante las maniobras de la grúa que retiró el vehículo y lo trasladó a un corralón ubicado en Arteaga.