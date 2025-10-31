Dos jóvenes resultan lesionadas tras ser atropelladas por un taxi en Saltillo

Dos jóvenes resultaron con lesiones leves luego de ser atropelladas por un taxista la tarde del jueves en la colonia Cerro del Pueblo, en Saltillo. El incidente generó movilización de cuerpos de emergencia y llamó la atención de vecinos de la zona, quienes presenciaron el momento del accidente y ayudaron a las afectadas.

De acuerdo con testigos, las mujeres intentaron cruzar la calzada Francisco I. Madero, a la altura de la calle Jesús Flores Aguirre. Al parecer, no tomaron las precauciones necesarias al momento de cruzar, lo que provocó que fueran impactadas por un taxi Chevrolet Beat que circulaba con dirección al oriente de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca acelerado tras derribar dos pinos al sur de Saltillo

El golpe fue suficiente para derribar a las jóvenes al pavimento, generando lesiones visibles y dolor en diferentes partes del cuerpo.