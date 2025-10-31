Dos jóvenes resultan lesionadas tras ser atropelladas por un taxi en Saltillo

Saltillo
/ 31 octubre 2025
    Dos jóvenes resultan lesionadas tras ser atropelladas por un taxi en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las jóvenes en el lugar del accidente, valorando su estado de salud y determinando que no requerían traslado a un hospital. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Las jóvenes intentaban cruzar la calzada Francisco I. Madero cuando un taxi que circulaba con dirección al oriente las impactó, provocando que cayeran al pavimento

Dos jóvenes resultaron con lesiones leves luego de ser atropelladas por un taxista la tarde del jueves en la colonia Cerro del Pueblo, en Saltillo. El incidente generó movilización de cuerpos de emergencia y llamó la atención de vecinos de la zona, quienes presenciaron el momento del accidente y ayudaron a las afectadas.

De acuerdo con testigos, las mujeres intentaron cruzar la calzada Francisco I. Madero, a la altura de la calle Jesús Flores Aguirre. Al parecer, no tomaron las precauciones necesarias al momento de cruzar, lo que provocó que fueran impactadas por un taxi Chevrolet Beat que circulaba con dirección al oriente de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Vuelca acelerado tras derribar dos pinos al sur de Saltillo

El golpe fue suficiente para derribar a las jóvenes al pavimento, generando lesiones visibles y dolor en diferentes partes del cuerpo.

$!Tras el percance, los vecinos colaboraron para auxiliar a las jóvenes, mientras se coordinaba la llegada de los servicios de emergencia.
Tras el percance, los vecinos colaboraron para auxiliar a las jóvenes, mientras se coordinaba la llegada de los servicios de emergencia. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Vecinos del lugar solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 18:00 horas, tras percatarse de la situación. Paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron de inmediato al sitio del accidente, donde brindaron atención a las jóvenes en el lugar.

Tras valorarlas dentro de la ambulancia, los socorristas determinaron que no presentaban heridas de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlas a un hospital para atención adicional.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Durante su intervención, los oficiales aseguraron el área y coordinaron a los involucrados para esclarecer los hechos. Posteriormente, tras dialogar con las víctimas y el conductor del taxi, las partes llegaron a un acuerdo para el pago de los gastos médicos, evitando que el caso escalara a un procedimiento legal más complejo.

