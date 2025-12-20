Ebrio conductor choca contra barra de contención y abandona su auto, al oriente de Saltillo

Un conductor abandonó su automóvil luego de protagonizar un aparatoso accidente al impactarse contra la barrera metálica del muro de contención, al oriente de Saltillo, presuntamente mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

El percance se registró alrededor de las 23:30 horas en el cruce de los bulevares Morelos y Otilio González, a la altura del tercer sector de la colonia Morelos, donde autoridades localizaron un vehículo Mitsubishi Eclipse con severos daños en la parte frontal.

Inicialmente, un ciudadano reportó al sistema de emergencias 911 que había una persona gravemente lesionada, incluso señalando erróneamente una decapitación, lo que generó la movilización de corporaciones estatales, paramédicos de la Secretaría de Salud y elementos del Cuerpo de Bomberos.