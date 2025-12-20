Ebrio conductor choca contra barra de contención y abandona su auto, al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 20 diciembre 2025
    Ebrio conductor choca contra barra de contención y abandona su auto, al oriente de Saltillo
    El vehículo Mitsubishi Eclipse quedó con severos daños en la parte frontal tras impactarse contra el muro de contención. FOTO: MARTÍN ROJAS

En el interior del auto se hallaron bebidas alcohólicas y el caso fue turnado al Ministerio Público

Un conductor abandonó su automóvil luego de protagonizar un aparatoso accidente al impactarse contra la barrera metálica del muro de contención, al oriente de Saltillo, presuntamente mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

El percance se registró alrededor de las 23:30 horas en el cruce de los bulevares Morelos y Otilio González, a la altura del tercer sector de la colonia Morelos, donde autoridades localizaron un vehículo Mitsubishi Eclipse con severos daños en la parte frontal.

TE PUEDE INTERESAR: Investigan bajo protocolo de suicidio muerte del empresario saltillense Sergio Verduzco: FGE

Inicialmente, un ciudadano reportó al sistema de emergencias 911 que había una persona gravemente lesionada, incluso señalando erróneamente una decapitación, lo que generó la movilización de corporaciones estatales, paramédicos de la Secretaría de Salud y elementos del Cuerpo de Bomberos.

El accidente ocurrió la noche del sábado en el cruce de los bulevares Morelos y Otilio González, en la colonia Morelos. FOTO: MARTÍN ROJAS

No obstante, al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma, ya que el conductor había huido del sitio tras el accidente.

Dentro del automóvil fueron localizadas diversas bebidas alcohólicas, por lo que no se descarta que el responsable se encontrara en estado de ebriedad al momento del choque. El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para dar con el infractor y deslindar responsabilidades.

