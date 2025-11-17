Ebrio conductor choca contra una luminaria y daña infraestructura al norte de Saltillo

Saltillo
/ 17 noviembre 2025
    Ebrio conductor choca contra una luminaria y daña infraestructura al norte de Saltillo
    El conductor de la Ford Expedition fue detenido por Tránsito Municipal tras confirmarse que manejaba en estado de ebriedad. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

La camioneta Expedition terminó sobre los carriles contrarios del bulevar Eulalio Gutiérrez después de impactarse contra una luminaria

El exceso de velocidad y el manejar bajo los influjos del alcohol provocaron que un hombre protagonizara un fuerte accidente vehicular durante la madrugada de este lunes sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Avanzan los trabajos de modernización integral del alumbrado en las principales entradas de Saltillo

El percance ocurrió minutos antes de las 01:00 horas, cuando el conductor de una Ford Expedition color plata circulaba a exceso de velocidad con dirección al norte.

$!El accidente, provocado por el alcohol y el exceso de velocidad, causó daños a la infraestructura municipal.
El accidente, provocado por el alcohol y el exceso de velocidad, causó daños a la infraestructura municipal. FOTO: MARTÍN ROJAS/VANGUARDIA

Al llegar a una pronunciada curva, a la altura del cruce con Antiguo Camino de los Zertuche, el conductor perdió el control de la camioneta y salió proyectado hacia el camellón central. La unidad se estrelló contra una luminaria y posteriormente terminó sobre los carriles contrarios, deteniéndose frente a un vivero en la zona.

A pesar de la magnitud del impacto, el conductor descendió por su propio pie de la camioneta sin presentar lesiones de consideración; sin embargo, fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron para tomar conocimiento del accidente.

La detención se llevó a cabo debido a que el hombre presentaba un marcado aliento alcohólico y había causado daños a la infraestructura municipal.

Temas


Accidentes
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El agricultor Roberto Garza Villarreal exigió que las normas para ingresar las papas a México deben ser las mismas que Estados Unidos.

Denuncian que México importa papas de ‘desecho’ provenientes de EU sin ninguna restricción por parte de la Federación
El Cuerpo de Bomberos utilizó las “quijadas de la vida” para liberar a los sobrevivientes, quienes fueron trasladados al Hospital General con pronóstico reservado.

Exceso de velocidad y alcohol, causas de muerte de las dos mujeres en accidente al sur de Saltillo
true

¿Qué es exactamente el Plan Michoacán?
Varias regiones de Coahuila reflejaron ligeras reducciones en el costo del combustible respecto al periodo anterior.

¿Cuáles son los precios del gas LP en Coahuila del 16 al 22 de noviembre?

El aumento está distribuido entre varios conceptos tributarios, donde destacan el ISR, el IVA, el IEPS.

Impuestos 2026 en México: el aumento que hará que cada ciudadano pague 2,357 pesos más al año
La espada de Damocles

La espada de Damocles
Trabajar con un jefe exigente puede ser estresante, pero también puede convertirse en una oportunidad de crecimiento.

¿Cómo llevarse bien con un jefe que es perfeccionista?
El proyecto de modernización del alumbrado público en las entradas de Saltillo avanza con la instalación de luminarias LED.

Avanzan los trabajos de modernización integral del alumbrado en las principales entradas de Saltillo