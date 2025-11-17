Ebrio conductor choca contra una luminaria y daña infraestructura al norte de Saltillo

El exceso de velocidad y el manejar bajo los influjos del alcohol provocaron que un hombre protagonizara un fuerte accidente vehicular durante la madrugada de este lunes sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño de Saltillo.

El percance ocurrió minutos antes de las 01:00 horas, cuando el conductor de una Ford Expedition color plata circulaba a exceso de velocidad con dirección al norte.