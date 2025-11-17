Ebrio conductor choca contra una luminaria y daña infraestructura al norte de Saltillo
La camioneta Expedition terminó sobre los carriles contrarios del bulevar Eulalio Gutiérrez después de impactarse contra una luminaria
El exceso de velocidad y el manejar bajo los influjos del alcohol provocaron que un hombre protagonizara un fuerte accidente vehicular durante la madrugada de este lunes sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño de Saltillo.
El percance ocurrió minutos antes de las 01:00 horas, cuando el conductor de una Ford Expedition color plata circulaba a exceso de velocidad con dirección al norte.
Al llegar a una pronunciada curva, a la altura del cruce con Antiguo Camino de los Zertuche, el conductor perdió el control de la camioneta y salió proyectado hacia el camellón central. La unidad se estrelló contra una luminaria y posteriormente terminó sobre los carriles contrarios, deteniéndose frente a un vivero en la zona.
A pesar de la magnitud del impacto, el conductor descendió por su propio pie de la camioneta sin presentar lesiones de consideración; sin embargo, fue asegurado por elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron para tomar conocimiento del accidente.
La detención se llevó a cabo debido a que el hombre presentaba un marcado aliento alcohólico y había causado daños a la infraestructura municipal.