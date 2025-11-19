Ebrio dormita, vuelca y termina prensado en la carretera Saltillo-Monterrey

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Ebrio dormita, vuelca y termina prensado en la carretera Saltillo-Monterrey
    Rescatistas trabajaron varios minutos para cortar el toldo del vehículo y liberar al conductor. FOTO: CORTESÍA

El conductor de un vehículo cayó a un pozo pluvial tras quedarse dormido; rescatistas usaron equipo hidráulico para liberarlo

Una volcadura se registró la madrugada de este miércoles sobre la carretera Saltillo–Monterrey, en los carriles con dirección hacia Monterrey y antes de llegar al libramiento norponiente. El incidente movilizó a corporaciones de emergencia que acudieron al lugar tras recibir el reporte.

$!El vehículo Chevrolet, con placas de Nuevo León, terminó recostado dentro de un pozo de desagüe.
El vehículo Chevrolet, con placas de Nuevo León, terminó recostado dentro de un pozo de desagüe. FOTO: CORTESÍA

Al llegar, los rescatistas encontraron un vehículo Chevrolet con placas estado de Nuevo León, recostado sobre el lado del conductor dentro de un pozo utilizado para desagüe pluvial. En el interior se localizó a un hombre de entre 40 y 50 años, presuntamente en estado de ebriedad.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor habría perdido el control del automóvil luego de quedarse dormido mientras avanzaba por la carretera, lo que provocó que cayera al pozo y quedara atrapado entre la estructura del vehículo.

$!El conductor fue trasladado grave a un hospital.
El conductor fue trasladado grave a un hospital. FOTO: CORTESÍA

El hombre tenía atrapada la pierna izquierda, por lo que los elementos de rescate tuvieron que utilizar equipo hidráulico especializado, conocido como las quijadas de la vida, para cortar el toldo y acceder al interior de la unidad.

Tras varios minutos de maniobras, la persona fue extraída y entregada a los paramédicos, quienes realizaron su traslado en estado delicado a las instalaciones del Hospital General.

$!Elementos de emergencia utilizaron equipo hidráulico especializado, conocido como las quijadas de la vida, para acceder al interior de la unidad y rescatar al hombre.
Elementos de emergencia utilizaron equipo hidráulico especializado, conocido como las quijadas de la vida, para acceder al interior de la unidad y rescatar al hombre. FOTO: CORTESÍA

El accidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada. Las autoridades continúan recopilando información para integrar el reporte oficial con los datos completos del conductor y determinar qué fue lo que ocurrió, mientras se solicitaba la grúa para retirar lo que quedó del automóvil.

