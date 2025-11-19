Ebrio dormita, vuelca y termina prensado en la carretera Saltillo-Monterrey

Una volcadura se registró la madrugada de este miércoles sobre la carretera Saltillo–Monterrey, en los carriles con dirección hacia Monterrey y antes de llegar al libramiento norponiente. El incidente movilizó a corporaciones de emergencia que acudieron al lugar tras recibir el reporte. TE PUEDE INTERESAR: Desfile revolucionario generará cierre vial en Saltillo este jueves; tome vías alternas

Al llegar, los rescatistas encontraron un vehículo Chevrolet con placas estado de Nuevo León, recostado sobre el lado del conductor dentro de un pozo utilizado para desagüe pluvial. En el interior se localizó a un hombre de entre 40 y 50 años, presuntamente en estado de ebriedad. De acuerdo con los primeros datos, el conductor habría perdido el control del automóvil luego de quedarse dormido mientras avanzaba por la carretera, lo que provocó que cayera al pozo y quedara atrapado entre la estructura del vehículo.

El hombre tenía atrapada la pierna izquierda, por lo que los elementos de rescate tuvieron que utilizar equipo hidráulico especializado, conocido como las quijadas de la vida, para cortar el toldo y acceder al interior de la unidad. Tras varios minutos de maniobras, la persona fue extraída y entregada a los paramédicos, quienes realizaron su traslado en estado delicado a las instalaciones del Hospital General.