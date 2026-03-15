Ebrio termina incrustado en fachada de mueblería del Centro de Saltillo y abandona a joven herido

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Ebrio termina incrustado en fachada de mueblería del Centro de Saltillo y abandona a joven herido
    El Chevy terminó incrustado contra la fachada de una mueblería en el cruce de Presidente Lázaro Cárdenas y Lucio Blanco tras el fuerte accidente. MARTÍN ROJAS

De acuerdo con las investigaciones, el conductor se quedó dormido, chocó contra una luminaria y luego la mueblería y dejó abandonado al copiloto

Un joven resultó lesionado y fue abandonado tras un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este domingo en la zona centro de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:20 horas en el cruce de los bulevares Presidente Lázaro Cárdenas y Lucio Blanco, donde el conductor de un Chevrolet Chevy color verde circulaba de sur a norte. Presuntamente, el automovilista se quedó dormido al volante debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, por lo que perdió el control de la unidad.

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$!El automóvil fue remolcado al corralón municipal mientras autoridades buscan al conductor que huyó tras el choque y abandono del lesionado.
El automóvil fue remolcado al corralón municipal mientras autoridades buscan al conductor que huyó tras el choque y abandono del lesionado. MARTÍN ROJAS

El vehículo impactó primero una luminaria y posteriormente se estrelló contra la fachada de una mueblería, lo que provocó un fuerte estruendo que alertó a vecinos del sector.

Tras el impacto, el conductor y el copiloto lograron salir del automóvil y huyeron del lugar, dejando en el interior a Julio Javier, de 22 años, quien viajaba en el asiento trasero y quedó atrapado entre los fierros retorcidos. Testigos señalaron que, antes de escapar, los sujetos lo habrían despojado de sus pertenencias, entre ellas su cartera, teléfono celular y una mochila.

Vecinos del área acudieron para auxiliar al joven mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras brindarle los primeros auxilios lo trasladaron en estado delicado a la Clínica 2 del IMSS, donde ingresó con golpes en la cabeza y probable fractura de fémur en la pierna derecha.

$!Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron en estado delicado al joven de 22 años a la Clínica 2 del IMSS.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron en estado delicado al joven de 22 años a la Clínica 2 del IMSS. MARTÍN ROJAS

En el sitio también permaneció el propietario de la mueblería afectada, quien reportó daños en la fachada de su negocio.

Finalmente, el Chevrolet Chevy fue remolcado al corralón municipal, mientras las autoridades buscarán identificar al conductor responsable para que responda por los daños ocasionados y el abandono del lesionado.

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