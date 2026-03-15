Ebrio termina incrustado en fachada de mueblería del Centro de Saltillo y abandona a joven herido

Un joven resultó lesionado y fue abandonado tras un aparatoso accidente registrado durante la madrugada de este domingo en la zona centro de Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:20 horas en el cruce de los bulevares Presidente Lázaro Cárdenas y Lucio Blanco, donde el conductor de un Chevrolet Chevy color verde circulaba de sur a norte. Presuntamente, el automovilista se quedó dormido al volante debido al estado de ebriedad en el que se encontraba, por lo que perdió el control de la unidad. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía

El vehículo impactó primero una luminaria y posteriormente se estrelló contra la fachada de una mueblería, lo que provocó un fuerte estruendo que alertó a vecinos del sector. Tras el impacto, el conductor y el copiloto lograron salir del automóvil y huyeron del lugar, dejando en el interior a Julio Javier, de 22 años, quien viajaba en el asiento trasero y quedó atrapado entre los fierros retorcidos. Testigos señalaron que, antes de escapar, los sujetos lo habrían despojado de sus pertenencias, entre ellas su cartera, teléfono celular y una mochila. Vecinos del área acudieron para auxiliar al joven mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras brindarle los primeros auxilios lo trasladaron en estado delicado a la Clínica 2 del IMSS, donde ingresó con golpes en la cabeza y probable fractura de fémur en la pierna derecha.

En el sitio también permaneció el propietario de la mueblería afectada, quien reportó daños en la fachada de su negocio. Finalmente, el Chevrolet Chevy fue remolcado al corralón municipal, mientras las autoridades buscarán identificar al conductor responsable para que responda por los daños ocasionados y el abandono del lesionado.