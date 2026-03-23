Donan al Museo del Sarape un ‘traje típico’ de Monclova

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Artes
/ 23 marzo 2026
    Donan al Museo del Sarape un ‘traje típico’ de Monclova

La pieza se diseñó hace cuarenta años para representar la identidad e historia del municipio coahuilense

El pasado viernes 20 de marzo el Museo del Sarape y Trajes Mexicanos recibió en donación la pieza “Primeros pobladores”, una prenda que representa la identidad e historia de Monclova, creada en 1985 por María José Avilés Luna.

Durante la ceremonia de donación la Secretaría de Cultura de Coahuila, Esther Quintana Salinas, celebró y agradeció la confianza de la autora por entregar esta pieza a la institución, donde se exhibirá en la Sala Permanente de Trajes Mexicanos.

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Recibir esta pieza en donación es un compromiso en el preservar, resguardar y difundir el patrimonio cultural de nuestras regiones”, mencionó la funcionario, “es una pieza que honra la diversidad y el espíritu de Monclova”.

Tras la intervención de Quintana Salinas se procedió a develar la pieza y posteriormente a la firma de los documentos con los que se oficializa la donación. Al término de este protocolo, Avilés Luna tomó el micrófono y, conmovida por el momento, agradeció la oportunidad de que su obra quede resguardada por el museo, además de explicar el origen de este trabajo.

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“Hace casi 40 años mi mamá hizo hincapié que estaban promocionando un concurso por parte de la Cámara de Comercio, que insistían que Monclova, independientemente de los antepasados, debía tener un traje típico que representara la cultura y todos los elementos de la ciudad”, recordó la autora, recalcando que en ese momento solo se desempeñaba como pintora muralista, pero que decidió diseñar esta prenda, la cual resultó ganadora y fue declarada en 1989 el traje típico de Monclova.

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Avilés Luna procedió a describir los elementos que integran el vestido y los símbolos que buscan representar al municipio. Entre estos se encuentra el corte mismo del vestido, llamado “Primeros pobladores”, inspirado en las faldas que usaban las mujeres de una de las tribus nómadas que vivieron en el noreste de México, más corto en la parte frontal que la trasera y adornado con cuentas. La prenda también tiene detalles en piel y bordados en chaquira que remiten al río, su desierto y, por supuesto, la industria del acero, así como las fundaciones de Monclova y otros hitos de su historia.

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Saltillo

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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