Eduardo Cárdenas, nuevo presidente de Canirac Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Eduardo Cárdenas, nuevo presidente de Canirac Saltillo
    El empresario fue electo como nuevo presidente de Canirac Saltillo para el periodo 2027. REDES SOCIALES

El empresario asumirá el cargo en febrero de 2027 para un periodo de un año con posibilidad de reelección

El empresario Eduardo Cárdenas Cantú fue electo como nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Saltillo.

Cárdenas asumirá el cargo para el periodo 2027, que tendrá una duración de un año con posibilidad de reelección. De acuerdo con declaraciones del actual presidente, Isidoro García Reyes, a medios locales en agosto de este año, se espera que el cambio de dirigencia se efectúe en febrero de 2027.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-suspenden-gin-joe-y-sayulita-durante-operativo-en-bares-y-cantinas-AD24052301

El nuevo presidente proviene de una familia de restauranteros: su padre, Braulio, y su madre, Lilia, fundaron El Principal en 1959. Eduardo fundó El Chivatito; su hermano Juan Ramón es dueño de Don Artemio, y su hermano Braulio está al frente de El Principal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Restaurantes
Empresarios
Negocios

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Canirac Saltillo

Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Logos de Monster/Big 12. Una coalición de médicos está destacando estos riesgos tras un acuerdo de patrocinio entre Monster Energy y la organización deportiva universitaria Big 12 Conference.

Esto es lo que hay qué saber sobre los riesgos para los niños del consumo de bebidas energéticas

El sistema de siempre

El sistema de siempre
NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí

NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí
true

POLITICÓN: Cada vez más delirante el proceso de subasta de AHMSA
El Cefereso de Ramos Arizpe ha reportado en años anteriores autogobierno y violaciones a los derechos de los reclusos.

Penal de Ramos Arizpe, entre las cárceles federales que lideran en riñas entre internos
El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

Trabajadores de la Clínica 7 del Seguro Social salieron a las calles para exigir mejoras salariales.

Monclova: Protestan trabajadores de la Clínica 7 del IMSS; exigen jubilaciones dignas y sueldos justos
¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?

¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?