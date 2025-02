Egresados de UniFreire buscan aclaraciones en la Secretaría de Educación, tras dudas sobre la validez de sus maestrías

VANGUARDIA acudió a uno de los planteles y no se encontró publicidad de las maestrías. Habría sido retirada para una actualización de los RVOes, se informó

Egresados de la Universidad Paulo Freire (UniFreire) acudieron a la Delegación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Saltillo, con el objetivo de esclarecer la operación del instituto, luego de que VANGUARDIA publicara que las maestrías ofrecidas por la institución no cuentan con la autorización correspondiente de la dependencia federal.

Cabe recordar que, tras realizar una consulta en los portales de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) del nivel superior, se descubrió que los RVOE de las maestrías promocionadas por UniFreire no están registrados en Coahuila, lo que significa que no tienen validez oficial.

Asimismo, al consultar el portal de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, tampoco se encontró ningún acuerdo que avalara la oferta de estos posgrados.

Frente a esta situación, los egresados informaron que acudieron a la Secretaría de Educación de Coahuila, donde no se les brindó una solución y fueron remitidos a la instancia federal. Ahí se les comunicó que los RVOes publicados por la institución no están registrados en Coahuila, sino que solo tienen autorización para operar en Aguascalientes.

Además, se les entregó un formato para que presentaran un reporte formal y se analizará la situación. En esa misma instancia les informaron que sus títulos de licenciatura podrían tardar hasta cinco años en ser entregados.

RETIRAN PUBLICIDAD DE MAESTRÍAS, DIRECTORA NO DA LA CARA

A raíz de la investigación publicada por VANGUARDIA, la directora del instituto, licenciada Cinthia Martínez Monsiváis, emitió un comunicado a través de las redes sociales de UniFreire, en el que aseguró que la información publicada por este medio era falsa. En el comunicado, señaló que los RVOE de las maestrías estaban disponibles en los planteles de la ciudad.

VANGUARDIA solicitó una entrevista con la directora, pero en la universidad se informó que no estaba disponible y que no sabían cómo localizarla. También se intentó contactarla a través de sus redes sociales personales, pero hasta el momento no ha respondido.

Ante esto, VANGUARDIA visitó uno de los planteles para obtener información sobre su operación y verificar las afirmaciones hechas por la directora en el video, sin embargo, no se encontró ninguna publicidad de las maestrías. La explicación que se ofreció fue que dicha publicidad había sido retirada para ser revisada y actualizada.

“Siempre los tenemos impresos en físico (los RVOes) , pero ahorita creo que los quitaron de aquí porque estaban checando, no sé si los iban a actualizar”, comentó una persona de la institución.