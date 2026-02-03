El cáncer en Saltillo: detección tardía, altos costos y barreras que persisten
Aunque la medicina contra el cáncer ha avanzado en las últimas décadas, en Saltillo la lucha contra esta enfermedad sigue marcada por dificultades que van más allá de lo clínico. La detección tardía, los altos costos de tratamientos y las barreras de acceso a estudios y medicamentos son retos cotidianos para los pacientes y sus familias, y evidencian que aún hay trabajo por hacer en prevención y atención.
En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, conmemorado este 4 de febrero, testimonios recogidos en la ciudad y el trabajo de organizaciones civiles revelan cómo estas barreras dificultan que la enfermedad se atienda a tiempo y de forma completa.
TE PUEDE INTERESAR: Una vacuna desarrollada en Suiza contra el cáncer gana el Premio Pfizer 2026
“El diagnóstico sigue siendo un golpe profundo para pacientes y familias. Muchas personas llegan a atención cuando la enfermedad ya está avanzada, ya sea por miedo, desinformación o porque no tuvieron acceso oportuno a estudios”, explicó Marissier Soto, licenciada en Enfermería con experiencia en atención de pacientes oncológicos.
DETECCIÓN TEMPRANA, EL RETO
Desde el ámbito médico, la detección temprana continúa siendo el factor más determinante para mejorar las posibilidades de tratamiento y supervivencia. “Todo cáncer detectado en etapas tempranas, en estadio cero o uno, es curable. Esa es una máxima en medicina”, señaló Moisés Cantú Silva, médico cirujano y partero con 38 años de experiencia, quien actualmente labora en servicios de urgencias nocturnas.
Sin embargo, el especialista advirtió que es frecuente que los pacientes acudan a consulta cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada, especialmente en comunidades con menor acceso a servicios de salud.“Hay una gran cantidad de personas que llegan en etapas avanzadas o incluso terminales”, indicó.
SEÑALES DE ALERTA
El médico subrayó que existen síntomas que ameritan revisión inmediata y que, en muchos casos, suelen minimizarse. Entre ellos mencionó la aparición de bultos o masas que crecen rápidamente, cambios en la coloración o textura de la piel, dolor persistente, comezón, enrojecimiento y pérdida de peso acelerada sin causa aparente.
“Cuando una persona empieza a perder peso de manera rápida sin estar a dieta, no solo pierde grasa, también masa corporal; es un desgaste físico importante que puede ser una señal de alarma”, explicó.
REVISIONES MÉDICAS Y PREVENCIÓN
De acuerdo con el especialista, la frecuencia de las revisiones depende de la edad y el sexo. En el caso de las mujeres, recomendó que aquellas con vida sexual activa se realicen al menos una vez al año el Papanicolaou, y que a partir de los 40 años mantengan un control periódico de mama, además de estudios de laboratorio generales.
Para los hombres, destacó la importancia de vencer la resistencia cultural a acudir al médico. “Muchas veces no se revisan por una falsa idea de fortaleza, cuando hoy existen métodos menos invasivos para detectar cáncer de próstata, testículo o vejiga”, señaló.
También apuntó que los antecedentes familiares, los hábitos personales como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la falta de sueño, así como ciertas actividades laborales, pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad.
TE PUEDE INTERESAR: Lo que comes importa: cómo tu dieta puede aumentar el riesgo de cáncer
EL COSTO REAL DE ENFRENTAR LA ENFERMEDAD
Más allá de lo emocional, el cáncer representa un fuerte reto económico para las familias. Alexandra Flores, coordinadora estratégica de la asociación Ayuda Rosa, explica que uno de los principales obstáculos para los pacientes es cubrir los gastos de quimioterapias, medicamentos y estudios especializados.
“Hay tratamientos cuya suma total puede rebasar los 100,000 pesos, y algunos medicamentos llegan a costar decenas de miles de pesos. Muchas mujeres simplemente no tienen cómo cubrirlos y terminan recurriendo a apoyos externos”, señaló Flores.
Ayuda Rosa brinda acompañamiento integral a mujeres con cáncer que radican en Coahuila, apoyando con medicamentos, estudios y acompañamiento emocional en la medida de sus recursos. A pesar de la demanda creciente, la fundación atiende aproximadamente a una decena de mujeres cada mes, muchas de ellas sin seguridad social.
“No solo damos medicamentos o estudios, también formamos comunidad para que no se enfrenten solos a la enfermedad”, agregó Flores.
NO POSTERGUES LA ATENCIÓN MÉDICA
Finalmente Cantú Silva llamó a no retrasar la atención por miedo al diagnóstico, al señalar que acudir a revisión también es un acto de responsabilidad personal y familiar.
“Cuidarse es una forma de quererse y de proteger a quienes nos rodean. El diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia entre curarse o enfrentar consecuencias mucho más graves”, concluyó.
CÓMO PEDIR AYUDA
La asociación Ayuda Rosa ofrece apoyo integral a mujeres con cáncer que radican en Coahuila, ya sea con medicamentos, estudios, acompañamiento emocional o información para acceder a servicios de salud.
Ubicación: Calle Real, Jardines del Valle #600, Saltillo, Coahuila
Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas
Redes sociales: Ayuda Rosa en Facebook e Instagram
Apoyos: Donativos económicos, en especie, voluntariado, redondeos y participación en eventos de recaudación