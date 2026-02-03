El cáncer en Saltillo: detección tardía, altos costos y barreras que persisten

Aunque la medicina contra el cáncer ha avanzado en las últimas décadas, en Saltillo la lucha contra esta enfermedad sigue marcada por dificultades que van más allá de lo clínico. La detección tardía, los altos costos de tratamientos y las barreras de acceso a estudios y medicamentos son retos cotidianos para los pacientes y sus familias, y evidencian que aún hay trabajo por hacer en prevención y atención.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, conmemorado este 4 de febrero, testimonios recogidos en la ciudad y el trabajo de organizaciones civiles revelan cómo estas barreras dificultan que la enfermedad se atienda a tiempo y de forma completa.

“El diagnóstico sigue siendo un golpe profundo para pacientes y familias. Muchas personas llegan a atención cuando la enfermedad ya está avanzada, ya sea por miedo, desinformación o porque no tuvieron acceso oportuno a estudios”, explicó Marissier Soto, licenciada en Enfermería con experiencia en atención de pacientes oncológicos.

DETECCIÓN TEMPRANA, EL RETO

Desde el ámbito médico, la detección temprana continúa siendo el factor más determinante para mejorar las posibilidades de tratamiento y supervivencia. “Todo cáncer detectado en etapas tempranas, en estadio cero o uno, es curable. Esa es una máxima en medicina”, señaló Moisés Cantú Silva, médico cirujano y partero con 38 años de experiencia, quien actualmente labora en servicios de urgencias nocturnas.

Sin embargo, el especialista advirtió que es frecuente que los pacientes acudan a consulta cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada, especialmente en comunidades con menor acceso a servicios de salud.“Hay una gran cantidad de personas que llegan en etapas avanzadas o incluso terminales”, indicó.

SEÑALES DE ALERTA

El médico subrayó que existen síntomas que ameritan revisión inmediata y que, en muchos casos, suelen minimizarse. Entre ellos mencionó la aparición de bultos o masas que crecen rápidamente, cambios en la coloración o textura de la piel, dolor persistente, comezón, enrojecimiento y pérdida de peso acelerada sin causa aparente.

“Cuando una persona empieza a perder peso de manera rápida sin estar a dieta, no solo pierde grasa, también masa corporal; es un desgaste físico importante que puede ser una señal de alarma”, explicó.

REVISIONES MÉDICAS Y PREVENCIÓN

De acuerdo con el especialista, la frecuencia de las revisiones depende de la edad y el sexo. En el caso de las mujeres, recomendó que aquellas con vida sexual activa se realicen al menos una vez al año el Papanicolaou, y que a partir de los 40 años mantengan un control periódico de mama, además de estudios de laboratorio generales.