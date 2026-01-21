El clima del 2025 confirma que Saltillo dejó de ser templado y pasó a ser caluroso

Además, desde el año 2015, cuando se reportaron 20.8, no se baja de los 21 grados en promedio. Del año 85 al 93, no se subió de los 20.

La Conagua registra una clara tendencia al alza en la temperatura promedio de la entidad, pues en 1985 -registro más antiguo- el promedio fue de 19.2 grados. El 2025 fue la primera vez que se rompió la barrera de los 23 grados centígrados.

De acuerdo con la académica, aunque existen factores naturales como la actividad solar o el calentamiento de los océanos, estos no tienen tanto impacto como las actividades humanas que han alterado el balance de energía de la atmósfera.

“Esto está pasando en todo el mundo, es global, cada año es el más caliente jamás registrado, el próximo año será el año más caliente jamás registrado y así vamos, porque la temperatura va volando, va subiendo mucho”, afirmó la especialista.

Juana María Mendoza, académica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), señaló que esta situación se replica a nivel mundial, donde cada periodo anual supera las mediciones térmicas del anterior debido al incremento constante de la temperatura.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), ubicó al 2025 como el año más caluroso en la historia reciente de Coahuila, luego de que en promedio se registraron 23.3 grados centígrados.

DEJA SALTILLO CLIMA TEMPLADO

Mendoza detalló que, en el caso específico de Saltillo, históricamente era considerado un lugar de clima templado con verano fresco largo, sin embargo, el aumento de la temperatura promedio ha modificado esta clasificación hacia un clima semicálido.

“La temperatura originalmente en Saltillo, por los años sesenta o setenta, era de 17 grados, y ahorita ya en promedio de muchos años es poco más de 18 grados. Eso ocasionó que Saltillo pasara a ser un clima semicálido, ya no somos templados como antes”, señaló la académica de la UAAAN.

Mendoza también expuso que particularmente Saltillo ha incrementado su temperatura promedio en un grado desde la década de los sesentas a la actualidad.

FLUJO VEHICULAR CONTAMINANTE

Agregó que el alto flujo vehicular es uno de los principales detonantes de los gases de efecto invernadero, lo que provoca que los efectos del calentamiento global se sientan con mayor intensidad en la ciudad.

“Estamos alterando la atmósfera y con eso estamos descomponiendo el termostato de la tierra. A nivel local se nota más, aquí en Saltillo lo estamos viendo, cada vez son más calientes los años y cada vez tenemos menos frío. Saltillo está sufriendo ya esas consecuencias y a nivel local es más acentuado”, expuso.

Asimismo, aclaró que la percepción del frío ha cambiado radicalmente, pues las bajas temperaturas que se presentan actualmente no se comparan con las condiciones climáticas que la capital de Coahuila registraba en décadas anteriores.

VANGUARDIA publicó en octubre del año pasado, que Saltillo y Torreón se encuentran entre las cuatro ciudades con mayor crecimiento de su parque vehicular en comparación con las 20 ciudades más pobladas de México.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Torreón lidera la lista a nivel nacional con 32.13 por ciento entre 2020 y 2024, mientras que en Saltillo aumentó 23.07.

REFORESTACIÓN RESPONSABLE Y ACCIONES

Respecto a las medidas para mitigar este incremento térmico, la experta enfatizó que la siembra de árboles es una acción necesaria, aunque subrayó que debe existir una responsabilidad individual en el cuidado de cada ejemplar para garantizar su supervivencia.

“Sembrar árboles sí, pero cada quien que se responsabilice de su árbol. Yo pongo uno en mi casa y es mi árbol y lo cuido; si cada uno tuviera un árbol, tendríamos un millón de árboles en un ratito. El árbol es muy importante”, comentó.

Sobre el impacto de la industria en regiones como la Sureste, la Laguna o el municipio de Nava, la académica reconoció que el modelo económico actual suele sacrificar el ambiente por beneficios monetarios, dañando la salud de la población.

“Afecta mucho el modelo porque estamos sacrificando el ambiente por el dinero o por el beneficio económico. El problema es que la industria tal cual afecta en cuanto a que contamina el aire y puede producir daños a la salud, pero en cuanto al calentamiento global, el mayor, el principal causante de él es los vehículos, la quema de combustibles fósiles, eso es lo principal”, apuntó.

EL LÍMITE DE LA IRREVERSIBILIDAD

Juana María Mendoza recordó que el Tratado de París estableció un límite de 1.5 grados centígrados de aumento para el año 2100, no obstante, advirtió que para este 2025 ya se ha alcanzado un incremento de 1.1 grados a nivel global.

Señaló que si la temperatura global llega a subir 4 grados, el daño será irreversible y pondrá en riesgo la supervivencia de la humanidad ante la imposibilidad de las plantas y animales para adaptarse a tal cambio.

“Va a ser muy difícil adaptarse, porque los humanos nos podemos adaptar, pero las plantas y los animales, o sea nuestro alimento, ese es el problema. Necesitamos salvar esas especies porque son parte de nuestro entorno y las necesitamos para controlar todo”, concluyó.

El Programa Estatal de Cambio Climático de Coahuila 2022-2031 (PECC), expone que como parte de la proyección de los próximos 20 años para el estado, se identifica que el incremento promedio de la temperatura en la década 2020-2030 alcanzaría ~1.5°C.

“Sería el doble del actual, con los mayores incrementos de marzo a mayo, y llegaría a 2°C entre 2030-2040, independientemente del escenario de emisiones mundiales de GEI (Gases de Efecto Invernadero).

Además, proyecta que “es muy probable” que se transite a una condición de temperaturas cálidas extremas más recurrentes e intensas que en la actualidad.